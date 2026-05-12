Descarta Claudia Sheinbaum investigación contra exsecretario de Marina

Durante la mañanera, la Mandataria federal aseguró que la Fiscalía General de la República debe informar sobre las características de las indagatorias que lleva a cabo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se investiga al ex Secretario de Marina Rafael Ojeda, porque él presentó una denuncia sobre huachicol fiscal.

“Lo mencionó aquí el entonces Fiscal General de la República, Alejando Gertz Manero, de que había presentado el ex Secretario de Marina una denuncia y que eso dio pie a que se abrieran una serie de carpetas de investigación, por eso no hay una investigación contra el ex Secretario de Marina porque el mismo lo denunció”, afirmó Sheinbaum.

“Ahora, todas las características de la investigación, cuántas personas han sido detenidas, que son bastantes a partir de que nosotros en marzo de 2025 se encontró un buque que quería introducir combustible, entonces a partir de ese delito es que se vienen haciendo todas las averiguaciones por parte de la Fiscalía, ellos deben informar”.

En tanto, la Presidenta pidió a la FGR mostrar las pruebas que tenga del caso de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del ex Secretario Ojeda.

“Se han dicho muchas cosas, inclusive esta persona que está en Argentina fue entrevistada por un medio de comunicación, yo le pedí ayer a la fiscal general de la república que puedan informar ellos”, dijo Sheinbaum.

“Recibí una carta de uno de ellos de manera personal diciendo que en realidad ellos no habían cometido ningún delito pero esto es algo que no lo defino yo, lo define la Fiscalía General de la República, entonces es muy importante que la Fiscalía muestre las pruebas en la medida de lo posible dentro de su investigación de por qué estas personas están involucradas, desde cuándo vino la denuncia, y por qué la denuncia de la propia Secretaría de Marina frente a estas personas”.

“Pero es la Fiscalía quien tiene que informar sobre las pruebas y lo que tiene porque de ellos vino la solicitud de orden de aprehensión y de parte de un juez emitir esta orden de aprehensión para detener estas personas y a otras”.

-¿La Fiscalía le ha informado, le ha comentado, si tenían pues protección especial estas dos personas?, se le preguntó a la Presidenta.

“Tiene que informarlo la Fiscalía, la carpeta de investigación está ahí, es una investigación en curso, no ha terminado, este delito grave que se cometió por no pagar impuestos y estar introduciendo sobre todo diesel ilegal importado a México sin pagar los impuestos porque eso es lo que es el huachicol fiscal, contrabando de diesel, estaba vinculado también con distintas empresas en México porque alguien tenía que mover el combustible y ponerlo en gasolineras”, contestó.

“Entonces, tiene que ver con las personas que traían combustible de Estados Unidos a México, muchas de esas se ha pedido su extradición, por cierto a los Estados Unidos, porque algunos tienen doble nacionalidad, tiene que ver con las personas que en México vinculadas con autoridades estaban introduciendo ese combustible, y tiene que ver con las empresas que comercializaban, es una investigación que todavía está en curso, entonces todo lo que tiene que ver con esa investigación qué tanto se puede decir de la investigación en curso pues tiene que darlo la Fiscalía General de la República”.