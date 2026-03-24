Pide Sheinbaum a periodistas no cuestionar a Ernestina Godoy sobre temas de FGR

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México
/ 24 marzo 2026
    Pide Sheinbaum a periodistas no cuestionar a Ernestina Godoy sobre temas de FGR
    Godoy acudió a la mañanera de Sheinbaum para presentar una ley en materia de feminicidio. CUARTOSCURO

La Presidenta aseguró que la titular de la FGR tiene sus propios espacios para hablar sobre cuestiones de la Fiscalía

Al arrancar la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a reporteros evitar preguntas relacionadas con la Fiscalía General de la República (FGR) durante la participación de la fiscal Ernestina Godoy Ramos en Palacio Nacional, quien acude como invitada para presentar una iniciativa de ley enfocada en endurecer las medidas de investigación del delito de feminicidio.

”Les voy a pedir que no pregunten nada relacionado con la fiscalía porque no viene aquí para eso, ella tiene sus propios espacios para contestar sobre temas relacionados de la fiscalía”, comentó la mandataria al inicio de la conferencia.

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Godoy Ramos asistió a la conferencia matutina para exponer una propuesta legislativa que busca homologar el delito de feminicidio en todo el país, fortalecer los protocolos de investigación y endurecer sanciones contra los responsables de este crimen.

Al respecto, la fiscal general aclaró que su presencia tiene como único objetivo presentar la iniciativa y adelantó que más adelante abordará otros temas institucionales.

”Les comento, el 15 de abril vamos a presentar desde la fiscalía el plan estratégico de procuración de Justicia, que será entregado al Senado y a la presidenta como titular del Ejecutivo. Entonces ya platicaremos de muchas cosas. Hoy venimos a presentar esta ley”, señaló.

La iniciativa presentada plantea reforzar la investigación de feminicidios mediante protocolos homologados a nivel nacional, perspectiva de género obligatoria y la coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

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