Descarta Sheinbaum choque de militares con participantes de nueva marcha Generación Z

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el desfile del 20 de noviembre pueda generar un enfrentamiento entre autoridades y grupos que el mismo día van a participar en la nueva marcha a la que convocó la Generación Z.

En su conferencia de prensa matutina, la Presidenta llamó a que las actividades de ambos eventos se desarrollen en paz.

TE PUEDE INTERESAR: Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible

“No, no, no. No va a haber nada (de choque) y además hay que hacer un llamado para que no haya ni provocaciones ni... y que todo sea pacífico”, afirmó.

Sheinbaum detalló que el desfile por la Revolución Mexicana congrega cada año a miles de asistentes, por lo que pidió que se respete la movilización cívico-militar.

“Viene muchísima gente al 20 de noviembre, muchísima gente. Los desfiles son a veces cientos de miles de personas quienes los observan, entonces pues hay que respetar el desfile. Entonces no, no creemos que haya nada”, indicó.

Finalmente, la mandataria federal descartó que los grupos violentos que participaron en la marcha del pasado sábado tengan vínculos con Morena.

“No tienen nada que ver con nuestro movimiento”, respondió a pregunta expresa.