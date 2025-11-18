Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre realizar ataques en México contra el crimen organizado.

Luego de que Trump afirmara nuevamente que podría lanzar ataques contra México, la mandataria fue cuestionada sobre que tan factibles podrían ser estos ataques:

“No va ocurrir”, expresó.

Con esto, Sheinbaum después afirmó que, tras esas declaraciones, hubo una “aclaración”, pero no ahondó en detalles de esta.

Agregó que Trump ha propuesto en otras ocasiones intervenir militarmente en México; esto ha sido rechazado tanto en llamadas telefónicas como en reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos países.

Recordó también que existe cooperación bilateral en temas de seguridad, pero que eso nunca incluirá una intervención extranjera.

Las declaraciones de la mandataria se dan luego de que Trump aseguró que no está “contento” con México por el combate al narcotráfico, por lo que no descarta un ataque contra los cárteles en territorio mexicano.

“¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien”, expresó el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y agregó: “No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo”.

Trump aseguró que mantiene conversaciones con el Gobierno de México y que el país latinoamericano “sabe” cuál es su postura.En medio de la Operación Lanza del Sur, la ofensiva que Washington despliega en América Latina y que mantiene al continente en vilo—en especial por el riesgo de una incursión militar en territorio venezolano—, Donald Trump adoptó un tono inusualmente crítico hacia México.