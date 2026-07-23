Descarta Sheinbaum que tema de agua esté en mesa del T-MEC

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria respondió a las declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien ante el Senado de ese país consideró difícil renovar el acuerdo si México no colabora en la entrega de agua del Río Bravo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 o la seguridad fronteriza hayan sido incorporados a las negociaciones para revisar el T-MEC.

“Yo creo que más bien estaba contestando en relación a lo que le preguntaron en el Senado, porque no han estado en la mesa esos temas. Más bien son parte de otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, afirmó en conferencia mañanera.

Sheinbaum rechazó que México incumpla actualmente con las cuotas pactadas y aseguró que existe un acuerdo con el Gobierno estadounidense.

“Le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua y eso es falso. Estamos cumpliendo perfectamente y en total acuerdo con Estados Unidos. Y, este año, que esperamos que llueva más, pues todavía se va a cumplir”, sostuvo.

En la víspera de sostener un encuentro con el Embajador en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que la revisión del tratado se concentra en asuntos comerciales, mientras que la seguridad y otros temas bilaterales se atienden mediante mecanismos distintos.

“No se trata de contestar a cada uno de los temas que plantea. Lo que vamos a ver es el tema comercial, el tema de seguridad y otros temas los vemos a través de las otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, explicó.

Ayer, Greer abordó el tema después de que el senador republicano por Texas, John Cornyn, cuestionó el retraso de México en las entregas correspondientes al quinquenio que concluyó en 2025.

Sheinbaum confirmó que se reunirá a las 10:00 horas con Greer para evaluar los avances de las conversaciones comerciales, conocer las propuestas estadounidenses y revisar los plazos del proceso.

“No es una reunión aislada, es parte de una serie de reuniones que ha tenido la Secretaría de Economía y el equipo que nombramos también para apoyar a la Secretaría de Economía”, señaló.

La Mandataria federal reconoció que su Gobierno desconoce qué condiciones planteará Estados Unidos para México en la nueva ronda de aranceles relacionada con la Sección 301.

“Lo que sí les puedo decir es que hemos hecho todo lo humanamente posible para que México tenga las mejores condiciones posibles y siempre defendiendo los intereses del País”, expresó.