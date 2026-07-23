Incluiría Estados Unidos el agua fronteriza en el T-MEC

WASHINGTON DC- Hasta el agua del Río Bravo estar· incluida en las negociaciones de renovación del T-MEC.

Cuestionado durante una audiencia en el Capitolio sobre si el retraso del Gobierno mexicano en las entregas de aguas del Río Bravo a EU pudiera ser abordado en la revisión del Tratado trilateral, el Representante Comercial de EU, Jamieson Greer, dijo que sería difícil renovar el T-MEC si México no colabora.

”Al Presidente (Trump) le resultaría difícil aceptar una renovación (del Tratado) o incluso su revisión si México no colabora en todas las áreas, y el Tratado de Aguas (de 1944) es una de ellas”, aseguró Greer.