Incluiría Estados Unidos el agua fronteriza en el T-MEC
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México no cumplió la entrega de más de mil millones de metros cúbicos de agua del Bravo durante el quinquenio que acabó en 2025
WASHINGTON DC- Hasta el agua del Río Bravo estar· incluida en las negociaciones de renovación del T-MEC.
Cuestionado durante una audiencia en el Capitolio sobre si el retraso del Gobierno mexicano en las entregas de aguas del Río Bravo a EU pudiera ser abordado en la revisión del Tratado trilateral, el Representante Comercial de EU, Jamieson Greer, dijo que sería difícil renovar el T-MEC si México no colabora.
”Al Presidente (Trump) le resultaría difícil aceptar una renovación (del Tratado) o incluso su revisión si México no colabora en todas las áreas, y el Tratado de Aguas (de 1944) es una de ellas”, aseguró Greer.
Ante una pregunta del Senador republicano por Texas John Cornyn en torno a la propuesta de algunos sectores texanos para incluir algún tipo de sanciones dentro de la revisión del T-MEC, ante los retrasos en la entrega de aguas del Río Bravo, Greer insistió que se necesita ayuda de México en todos los temas.
”Desde la perspectiva del Presidente Trump, es claro que, si queremos tener una relación comercial beneficiosa con México y tener algún tipo de acuerdo, también deben colaborar en este tema. Obviamente, (también) en temas de seguridad fronteriza y otros asuntos que están fuera de mi jurisdicción”, añadió.
México no cumplió la entrega de más de mil millones de metros cúbicos de agua del Bravo durante el quinquenio que acabó en 2025.
Por Mariana Elizabeth Valverde Rebollo, Agencia Reforma