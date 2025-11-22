Desde Puebla, Estado de México y Guatemala, llegan primeras peregrinaciones a Basílica de Guadalupe

La Basílica de Guadalupe ha comenzado a recibir a los primeros peregrinos que llegan desde diferentes estados de la República mexicana e incluso países como Guatemala, cumpliendo sus promesas antes de la celebración del 12 de diciembre. Con la ayuda de flores, veladoras, camisetas e imágenes, miles de personas cumplen el sacrificio del recorrido a pie motivados por la fe, buscando agradecer por favores cumplidos o pedir por algún milagro. Aunque la caminata implica un gran esfuerzo físico—descrito por los peregrinos como “pesadito” y “muy cansado” al tercer día—, la fe es la motivación principal para llegar al recinto mariano. Las primeras oleadas de visitantes provienen de zonas lejanas como Tlaola y Nuevo Necaxa en Puebla, Zacatecas, Nezahualcóyotl en el Estado de México e incluso Santa Lucía Utatlán, Sololá, en Guatemala, demostrando que la fe en la Virgen de Guadalupe no conoce fronteras.



MOTIVOS DE PEREGRINAR A BASÍLICA

La mayoría de los peregrinos llegan para agradecer por bendiciones específicas, siendo la salud y la vida los motivos más recurrentes: Teresa Martínez (Nuevo Necaxa, Puebla): Asistió por segundo año para agradecer que lleva cuatro años recibiendo tratamiento de diálisis, un esfuerzo que la llena de orgullo, especialmente al viajar con sus nietos. Gloria Calderón (Zacatecas): Viajó con tres familiares para dar gracias por su salud, trabajo y otras bendiciones, señalando que fue "un año muy bueno". Elena Yaxon Chávez (Guatemala): Emprendió el camino sola desde Sololá para asistir a misa, agradeciendo que "Dios me ha dado mi vida, salud, mis hijas y a mi madre que ya va a cumplir 90 años".

¿QUÉ OCURRE DETRÁS DE LA PEREGRINACIÓN?

El recorrido a pie hacia la Basílica de Guadalupe, que puede durar casi una semana, es visto como un sacrificio necesario que da fuerza y esperanza: Uriel (Tlaola, Puebla), salió el domingo pasado con su familia en su primera peregrinación a pie. Aunque reconoce que sus pies no podían avanzar por los cerros y montañas, afirmó que “con la fe en la Virgen María uno intenta y lo logra”. Gerardo Farruzca (Nezahualcóyotl, Estado de México), llegó con familiares y compañeros de trabajo en una peregrinación de agradecimiento por su empleo y salud, un camino que planeaba celebrar tras la misa. Teresa (Puebla), planea repetir el viaje el próximo año, y Elena, aunque muy cansada, comentó que cumplir la meta desde Guatemala le da “fuerza y gratitud”. Se espera que la afluencia de peregrinos se incremente de manera exponencial en los próximos días hasta alcanzar su punto máximo el 12 de diciembre. Las autoridades de la Ciudad de México mantendrán operativos especiales para garantizar la seguridad y el flujo de los caminantes que arriban de entidades como Puebla y el Estado de México, así como de otros países. Con información de El Universal