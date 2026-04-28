Madres buscadoras piden juicio político y Sheinbaum defiende libertad para solicitarlo

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/ 28 abril 2026
    Madres buscadoras piden juicio político y Sheinbaum defiende libertad para solicitarlo
    La Presidenta afirmó que cualquier persona puede promover acciones políticas en un país libre. CUARTOSCURO

El pronunciamiento ocurre tras la solicitud presentada por colectivos y madres buscadoras contra Rosario Piedra

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que México es un país libre, luego de que colectivos y madres buscadoras presentaron una solicitud de juicio político contra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La mandataria federal señaló en su conferencia matutina de este martes 28 de abril, en Palacio Nacional, que cualquier persona puede promover un asunto político, aunque consideró que debe revisarse si existe fundamento.

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“Quien quiera promover un asunto político, este es un país libre, lo puede hacer. El asunto es si tiene fundamento para llevar a juicio político a una presidenta de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, hermana de un desaparecido político de la época en que el Estado sí desaparecía”, dijo.

Sheinbaum Pardo sostuvo que en el caso de las desapariciones se busca instalar la idea de que el gobierno “no hace nada”, pero afirmó que su administración trabaja con colectivos y familiares de personas desaparecidas.

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La Presidenta señaló que el gobierno federal también impulsa políticas para prevenir las desapariciones y atender este delito desde distintas áreas institucionales.

La mandataria afirmó que a los colectivos no se les puede impedir realizar labores de búsqueda, y destacó que la Guardia Nacional brinda acompañamiento durante estas acciones.

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Sheinbaum Pardo se refirió también a la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y aseguró que México mantendrá la colaboración con esa instancia, como con cualquier institución de Naciones Unidas.

“Somos un gobierno que respeta los derechos humanos, somos un gobierno que no reprime, somos un gobierno que promueve la libertad de expresión, que garantiza la libertad de manifestación, que garantiza la libertad de reunión, que garantiza las libertades en México, que garantiza la libertad de prensa”, aseguró.

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