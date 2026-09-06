Desmantelan tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en Guerrero

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron y desmantelaron en Guerero tres laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetamina.

A través de X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que un laboratorio fue localizado en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez.

”Entre lo asegurado destacan más de 260 tambos de 200 litros, 11 contenedores de 500 litros, 9 reactores, más de 60 tanques de gas, 150 costales de sosa cáustica, 663 kg de cloruro de amonio, aproximadamente 2,400 kg de sustancia química y cerca de 1,000 kg de precursores químicos, además de reactores, condensadores, destiladores y diverso equipo para la producción de droga”, afirmó el titular de la SSPC.