Desmantelan tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en Guerrero
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Un laboratorio fue localizado en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron y desmantelaron en Guerero tres laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetamina.
A través de X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que un laboratorio fue localizado en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez.
”Entre lo asegurado destacan más de 260 tambos de 200 litros, 11 contenedores de 500 litros, 9 reactores, más de 60 tanques de gas, 150 costales de sosa cáustica, 663 kg de cloruro de amonio, aproximadamente 2,400 kg de sustancia química y cerca de 1,000 kg de precursores químicos, además de reactores, condensadores, destiladores y diverso equipo para la producción de droga”, afirmó el titular de la SSPC.
¿QUÉ FUE INCAUTADO?
En la primera instalación de Zirándaro de los Chávez fueron asegurados: 127 tambos de 200 litros, 26 tinas (Dos con mil kilos de material blanco), 47 tanques de gas, seis reactores industriales, dos quemadores, una mezcladora industrial y diferentes recipientes con sustancias químicas.
Además, autoridades federales y estatales hallaron una caja con dos mil 400 kilos de una sustancia química, 663 kilos de cloruro de amonio y 3 mil 700 kilos de sosa cáustica.
En el segundo laboratorio clandestino de Zirándaro de los Chávez se aseguraron: 11 contenedores de 500 litros, 20 tambos de 200 litros, siete garrafas, 16 tanques de gas LP, tres reactores con sus condensadores, seis garrafas con sustancias químicas y cinco destiladores.
Finalmente, en Coahuayutla de José María Izazaga, autoridades de seguridad aseguraron: 30 tambos de 200 litros, 100 bidones de 50 litros, 40 garrafas, un tanque de gas LP de mil litros, diverso equipo, condensadores y tinas industriales.
”Con estas acciones se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales”, afirmó el funcionario.
Además, destacó la colaboración e intercambio de información con agencias Estados Unidos.
”Nuestro reconocimiento al Ejército mexicano por la localización de estos laboratorios, en lugares tan inaccesibles y de alto riesgo”, concluyó García Harfuch.