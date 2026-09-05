Halla Marina dos toneladas de droga sintética en narcolaboratorio de Sinaloa

CDMX.-La Secretaría de Marina (Semar) localizó y destruyó en Sinaloa un laboratorio clandestino con aproximadamente dos toneladas de droga sintética terminada, informó la Armada de México. Este laboratorio fue ubicado en las inmediaciones del poblado Corrallejo, durante un operativo realizado por elementos de la Armada y personal de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la Operación Escudo, Componente Daga Alacrán.

La instalación tenía una superficie aproximada de tres mil 150 metros cuadrados y era utilizada para la elaboración de drogas sintéticas. En el lugar fueron encontrados dos mil kilogramos de producto terminado y otros mil 320 litros de producto terminado mezclado, almacenados en tinas, bidones, recipientes y ollas de peltre.

SE HALLARON 60 QUEMADORES Y OCHO TINAS Además, los marinos localizaron mil 800 kilos de cloruro de amonio, dos mil 750 litros de formaldehído, mil 125 kilos de hidróxido de sodio, 162 kilos de aluminio, 200 litros de sorbitol y 200 litros de ácido nítrico, sustancias consideradas de uso dual. La dimensión de la instalación quedó reflejada también en el equipo encontrado, que se comprende de 60 quemadores, ocho tinas con capacidad de 500 litros cada una, 34 tanques de gas de 45 kilos, una motobomba y herramientas para realizar las mezclas.

El personal naval inhabilitó el material localizado y posteriormente destruyó el laboratorio. No se reportaron personas detenidas durante el operativo. El hallazgo ocurrió tres días después de otro golpe contra la producción de drogas sintéticas en Sinaloa.

AMBOS ASEGURAMIENTOS SE DAN EN MEDIO DEL DESPLIEGUE FEDERAL El pasado 2 de septiembre, la Marina informó sobre la inhabilitación de un laboratorio clandestino en las inmediaciones de Los Cedritos, donde fueron asegurados aproximadamente 750 kilos de metanfetamina y más de una tonelada de sustancias y precursores químicos. El complejo de Corrallejo contenía dos toneladas de producto ya terminado, además de los mil 320 litros de producto terminado mezclado y miles de kilos y litros de sustancias empleadas en el proceso.

Ambos aseguramientos se registraron en medio del despliegue federal mantenido en Sinaloa por la disputa criminal que sostienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, y de las operaciones de las Fuerzas Armadas para ubicar centros clandestinos de producción de drogas sintéticas.