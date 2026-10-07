Desplome de jet privado de Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, pone al descubierto que es de los morenistas que disfrutan de viajes de lujo

Según los estándares de los morenistas, incluso descritos en un “Decálogo Presidencial”, tienen estrictamente prohibido usar jets privados como medio de transporte habitual.

El desplome de un jet privado Cessna Citation 501 matrícula XB-BAR puso al descubierto su uso cotidiano por parte del Gobernador morenista de Nayarit , Miguel Ángel Navarro y su familia.

Y Navarro no cumple la norma.

El pasado domingo el Cessna se desplomó en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit y se reportó la muerte del piloto Óscar Quezada y del copiloto Ángel Ricardo Granados.

El avión hacía un viaje de Tepic a Aguascalientes presuntamente para recoger a la hija del Mandatario que estaba en tierra hidrocálida.

Navarro se suma al club morenista que gusta de los viajes en vuelos privados y entre quienes destacan también la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; el senador Gerardo Fernández Noroña y el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

El avión que frecuentaba Navarro era operado por una empresa cuya actividad comercial registrada está relacionada con la compra-venta de maquinaria y equipo para servicios y actividades comerciales, además de otros servicios, científicos y técnicos.

La empresa propietaria es CABJE, registrada en Metepec y que aparece en el padrón oficial de proveedores del Gobierno de Durango.

Debido al tipo de matrícula, el avión es para uso privado y no puede ser rentado.