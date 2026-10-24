‘Después platicamos de eso’, responde Sheinbaum ante dudas de la continuidad de Taddei en INE

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    ‘Después platicamos de eso’, responde Sheinbaum ante dudas de la continuidad de Taddei en INE
    Guadalupe Taddei apareció en un video conviviendo con un proceedor del INE. VANGUARDIA

En redes sociales, Taddei y el INE han ocupado las principales tendencias, la conversación ha dio cambiando, pasó de las indagatorias del INE

‘Después platicamos de eso’, respondió la Presidenta Claudia Sheinbaum ante los cuestionamientos de periodistas sobre la situación de Guadalupe Taddei a la cabeza del Instituto Electoral Nacional.

La Presidenta visitó Apatzingán, Michoacán el sábado por la mañana y fue durante uno de sus traslados que periodistas se acercaron a preguntar sobre la situación del INE.

En un video difundido por Radio Fórmula, se alcanza a escuchar a la mandataria responder “después platicamos de eso”, reservándose detalles.

En redes sociales, Taddei y el INE han ocupado las principales tendencias, la conversación ha dio cambiando, pasó de las indagatorias del INE, por el comunicado de la Auditoría, la respuesta del INE y por último en torno a la posible salida de la presidencia del INE.

‘París a tus pies, chamaquito’: Contratista del INE graba a hijo de Taddei en suite de 200 mil pesos por noche

VESTIDO DE TADDEI CON VALOR DE 41 MIL PESOS

Una de las últimas aristas de la conversación, comenzó a girar alrededor del vestido de Taddei Zavala, la prenda de Emilio Pucci con un valor de 41 mil pesos, aparece en uno de los videos difundidos por Latinus.

En el video se escucha a José Hernández, proveedor del INE, llamarle “Reina” mientras ella apenada responde. “Estoy tomándole video a la reina”, quedó guardado en el video.

INE y ASF responden ante escándalos DE TADDEI

El viernes por la tarde, la Auditoría Superior de la Federación informó el inicio de una investigación de oficio respecto al uso indebido de recursos públicos, abarcando al INE, Organismos Públicos Locales Electorales, empresas, proveedores y personas servidoras públicas.

Horas más tarde, el INE, emitió un comunicado asegurando que su presidencia, respalda la investigación de la ASF y su compromiso con el Estado de Derecho.

En medio, de estos comunicados, se dieron a conocer videos del hijo de Taddei conviviendo en París en un hotel de lujo con uno de los principales proveedores del INE Alfredo Hernández Casillas, señalado por el acumulado de asignaciones.

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Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia con una Especialidad en Diseño de Futuros en CENTRO. Formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.
Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias, listening, gestión de equipos y proyectos.

Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

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