‘Después platicamos de eso’, responde Sheinbaum ante dudas de la continuidad de Taddei en INE

‘Después platicamos de eso’, respondió la Presidenta Claudia Sheinbaum ante los cuestionamientos de periodistas sobre la situación de Guadalupe Taddei a la cabeza del Instituto Electoral Nacional. La Presidenta visitó Apatzingán, Michoacán el sábado por la mañana y fue durante uno de sus traslados que periodistas se acercaron a preguntar sobre la situación del INE.

En un video difundido por Radio Fórmula, se alcanza a escuchar a la mandataria responder “después platicamos de eso”, reservándose detalles. En redes sociales, Taddei y el INE han ocupado las principales tendencias, la conversación ha dio cambiando, pasó de las indagatorias del INE, por el comunicado de la Auditoría, la respuesta del INE y por último en torno a la posible salida de la presidencia del INE.

VESTIDO DE TADDEI CON VALOR DE 41 MIL PESOS Una de las últimas aristas de la conversación, comenzó a girar alrededor del vestido de Taddei Zavala, la prenda de Emilio Pucci con un valor de 41 mil pesos, aparece en uno de los videos difundidos por Latinus.

En el video se escucha a José Hernández, proveedor del INE, llamarle “Reina” mientras ella apenada responde. “Estoy tomándole video a la reina”, quedó guardado en el video.

INE y ASF responden ante escándalos DE TADDEI El viernes por la tarde, la Auditoría Superior de la Federación informó el inicio de una investigación de oficio respecto al uso indebido de recursos públicos, abarcando al INE, Organismos Públicos Locales Electorales, empresas, proveedores y personas servidoras públicas. Horas más tarde, el INE, emitió un comunicado asegurando que su presidencia, respalda la investigación de la ASF y su compromiso con el Estado de Derecho.

En medio, de estos comunicados, se dieron a conocer videos del hijo de Taddei conviviendo en París en un hotel de lujo con uno de los principales proveedores del INE Alfredo Hernández Casillas, señalado por el acumulado de asignaciones.