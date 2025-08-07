Destaca Gabinete de Seguridad detención de más de 6 mil personas en 6 meses

México
/ 7 agosto 2025
    Destaca Gabinete de Seguridad detención de más de 6 mil personas en 6 meses
    En este semestre han logrado incautar cuatro mil 830 armas de fuego, 815 mil 866 cartuchos de diversos calibres | Foto: Especial Vanguardia

Resaltan autoridades federales decomisos en distintas entidades de la frontera norte

CDMX.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal detalló que mediante la “Operación Frontera Norte” han logrado la detención de seis mil 92 personas, del 5 de febrero al 6 de agosto del 2025.

Del mismo modo reportaron el aseguramiento de cuatro mil 830 armas de fuego, 815 mil 866 cartuchos de diversos calibres, 22 mil 576 cargadores, 54 toneladas de droga, entre ellos 311 kilos de fentanilo, cuatro mil 304 vehículos y 767 inmuebles.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Sheinbaum que la actual SCJN cierra su ciclo “con una acción que promueve racismo” tras amparo a Córdova

Autoridades federales informaron que entre las últimas acciones, el 6 de agosto elementos de seguridad aseguraron tres armas, cuatro cargadores, 35 cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo, en Playas de Rosarito, Baja California.

En Tijuana fueron arrestadas cinco personas e incautaron cuatro armas cortas, siete cargadores, 91 cartuchos, dosis de mariguana, dosis de metanfetamina, piezas de armamento y dos inmuebles.

Los elementos federales aseguraron un inmueble, dos armas, 28 kilos de marihuana, una báscula gramera y dos cotorros tamaulipecos -los cuales están prohibidos para su domesticación- en Saltillo, Coahuila.

En el estado de Nuevo León, en el municipio de Galeana, los activos encontraron nueve armas largas, 24 cargadores, 443 cartuchos, 22 chalecos tácticos, ocho cascos balísticos y tres vehículos.

Elementos de seguridad localizaron en inhabilitaron un laboratorio clandestino, un área de concentración de material diverso para la elaboración de droga en Culiacán, Sinaloa. En el lugar destruyeron un reactor de síntesis orgánica, se aseguraron mil 550 litros y 250 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, lo que representaría una afectación económica a la delincuencia organizada por 428 millones de pesos.

En el municipio de Concordia, los oficiales encontraron mil 698 cartuchos, 12 cargadores y un vehículo con reporte de robo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Viola la libertad de culto? Santera enfrenta a la SCJN; leyes de protección animal no le permiten sacrificar animales

Fuerzas de seguridad encontraron en Atil, Sonora, 15 kilos de metanfetamina y dos vehículos con reporte de robo.

Autoridades de seguridad reportaron que en distintos municipios de Sonora se detuvieron a ocho personas a las que les incautaron dosis de mariguana, 90 dosis de metanfetamina, dos armas cortas, dos cargadores, 14 cartuchos, tres vehículos y equipo táctico.

Temas


Seguridad
Secretaría de Seguridad

COMENTARIOS

Selección de los editores
La SEP anunció que alumnos de todos los niveles educativos deberán contar con esquema de vacunación completo para poder regresar a clases este ciclo escolar.

¡No podrán regresar a clases!... SEP avisa que estos alumnos deberán de contar con esquema de vacunación completo

Saraperos no logró conectar de forma efectiva y fue blanqueado en Torreón.

Saraperos no encuentra respuesta ofensiva y cae 6-0 ante Algodoneros en Torreón
La segunda ronda de nominaciones en La Casa de los Famosos México 3 estuvo marcada por tensiones, estrategias y rupturas..

Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México 3... estos son los nominados de la segunda semana
Un video grabado en Derramadero muestra una esfera metálica sobrevolando una nave industrial; el ufólogo Jaime Maussan la relacionó con la llamada “esfera de Buga”, objeto de estudios científicos en Colombia.

¿Ovnis en Saltillo? Jaime Maussan difunde avistamiento de esfera voladora en Derramadero
En una audiencia de más de cinco horas, Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, fue vinculado a proceso por asociación delictuosa.

‘Cuídese’... Con apretón de manos entre Ciro Gómez Leyva y ‘El Patrón’, víctima y agresor concluyen audiencia de vinculación
El pasado 3 de agosto, EL UNIVERSAL publicó que México supera las 130 mil desapariciones y que por día se registran 4

Comisiones de búsqueda de personas desaparecidas adquieren lanchas y drones
La diputada sonorense de PT, Diana Karina Barreras y su esposo morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, han sido evidenciados con artículos de lujo.

La diputada ‘dato protegido’ y su esposo Sergio Gutiérrez, una pareja con poca austeridad y muchos lujos
En ocho años, el parque vehicular se incrementó en un 63 por ciento.

Coahuila: crece en 8 años parque vehicular en más de 200 mil; es el sexto estado con mayor tasa