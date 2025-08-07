Destaca Gabinete de Seguridad detención de más de 6 mil personas en 6 meses

CDMX.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal detalló que mediante la “Operación Frontera Norte” han logrado la detención de seis mil 92 personas, del 5 de febrero al 6 de agosto del 2025.

Del mismo modo reportaron el aseguramiento de cuatro mil 830 armas de fuego, 815 mil 866 cartuchos de diversos calibres, 22 mil 576 cargadores, 54 toneladas de droga, entre ellos 311 kilos de fentanilo, cuatro mil 304 vehículos y 767 inmuebles.

Autoridades federales informaron que entre las últimas acciones, el 6 de agosto elementos de seguridad aseguraron tres armas, cuatro cargadores, 35 cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo, en Playas de Rosarito, Baja California.

En Tijuana fueron arrestadas cinco personas e incautaron cuatro armas cortas, siete cargadores, 91 cartuchos, dosis de mariguana, dosis de metanfetamina, piezas de armamento y dos inmuebles.

Los elementos federales aseguraron un inmueble, dos armas, 28 kilos de marihuana, una báscula gramera y dos cotorros tamaulipecos -los cuales están prohibidos para su domesticación- en Saltillo, Coahuila.

En el estado de Nuevo León, en el municipio de Galeana, los activos encontraron nueve armas largas, 24 cargadores, 443 cartuchos, 22 chalecos tácticos, ocho cascos balísticos y tres vehículos.

Elementos de seguridad localizaron en inhabilitaron un laboratorio clandestino, un área de concentración de material diverso para la elaboración de droga en Culiacán, Sinaloa. En el lugar destruyeron un reactor de síntesis orgánica, se aseguraron mil 550 litros y 250 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, lo que representaría una afectación económica a la delincuencia organizada por 428 millones de pesos.

En el municipio de Concordia, los oficiales encontraron mil 698 cartuchos, 12 cargadores y un vehículo con reporte de robo.

Fuerzas de seguridad encontraron en Atil, Sonora, 15 kilos de metanfetamina y dos vehículos con reporte de robo.

Autoridades de seguridad reportaron que en distintos municipios de Sonora se detuvieron a ocho personas a las que les incautaron dosis de mariguana, 90 dosis de metanfetamina, dos armas cortas, dos cargadores, 14 cartuchos, tres vehículos y equipo táctico.