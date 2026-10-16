Destinarán 200 mdp de García Luna a escuelas de Guerrero

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    Destinarán 200 mdp de García Luna a escuelas de Guerrero
    En agosto, la UIF informó que México recuperó 5.8 millones de dólares con acciones legales en EU ligadas a red empresarial vinculada a García Luna. CUARTOSCURO

Dinero recuperado de fraudes atribuidos al ex secretario de Seguridad Pública federal se usará par mejoras a escuelas de la montaña de Guerrero

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que su Gobierno está por entregar 200 millones de pesos recuperados de los fraudes atribuidos a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal, para destinarlos a escuelas de la Montaña de Guerrero.

“Estamos también por entregar los 200 millones de pesos recuperados de García Luna de los fraudes de la corrupción de García Luna a las escuelas de la montaña de Guerrero”, anunció.

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El pasado 28 de agosto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, informó que México había recuperado 5 millones 805 mil 693 dólares con 50 centavos mediante acciones legales en Estados Unidos relacionadas con la red empresarial vinculada a García Luna.

Los recursos provienen de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, dentro de los procedimientos promovidos por el Estado mexicano para recuperar dinero público presuntamente desviado.

En aquella ocasión, Sheinbaum anunció que el dinero se destinaría a escuelas de la Montaña de Guerrero, principalmente de educación media superior y superior, aunque también se analizarían necesidades de planteles de educación básica.

La Presidenta retomó el tema al anunciar que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado presentará un informe sobre los bienes y recursos recuperados por el Gobierno federal y el destino que se les ha dado.

Durante la conferencia, la directora del Instituto, Mónica Fernández, informó que el organismo canalizó el año pasado 800 millones de pesos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, procedentes de procesos de liquidación de entidades bajo su administración.

Anticipó que este año se espera superar esa cantidad y anunció nuevas subastas de bienes, incluidos artículos incautados por las autoridades aduaneras.

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