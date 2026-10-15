Detectan ameba ‘comecerebros’ en seis lagos artificiales de Mérida; restringen acceso

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) informaron el 14 de octubre que los análisis de laboratorio confirmaron la presencia del organismo en seis cuerpos de agua ornamentales de la capital del estado.

Seis de nueve lagos artificiales analizados en Mérida, Yucatán, dieron positivo a la presencia de la ameba Naegleria, conocida popularmente como “comecerebros”. Ante los resultados, las autoridades sanitarias ordenaron restringir temporalmente el acceso y el contacto con el agua de esos sitios, además de implementar acciones de saneamiento y vigilancia para reducir los riesgos a la población.

En un mensaje difundido en redes sociales, el secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer, explicó que las medidas se tomaron después de reforzar la vigilancia sanitaria tras un caso de infección por Naegleria. También precisó que los resultados positivos no significan que exista una epidemia ni que las personas que visitaron esos lugares estén enfermas.

¿EN QUÉ LAGOS DE MÉRIDA DETECTARON LA AMEBA NAEGLERIA?

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, los seis cuerpos de agua en los que se identificó la presencia de Naegleria son:

- Lago de Plaza La Isla.

- Lagos Oriente y Principal del complejo Cabo Norte.

- Lago del zoológico del Centenario.

- Lago del Parque de la Plancha.

- Lago del Parque Ecológico del Poniente.

Las autoridades determinaron restringir temporalmente el acceso a estos espacios como medida preventiva, en particular para evitar el contacto de las personas con el agua contaminada.

La dependencia indicó que las restricciones permanecerán vigentes hasta que se cuente con las condiciones sanitarias necesarias para levantarlas.

TRES CUERPOS DE AGUA DIERON NEGATIVO A LOS ANÁLISIS

Los estudios realizados por los Servicios de Salud de Yucatán también identificaron tres sitios en los que no se detectó la ameba.

Se trata del lago central de Cabo Norte, el Aquaparque y el zoológico Animaya. Según el secretario de Salud, estos espacios pueden continuar abiertos y mantener sus actividades habituales bajo las medidas de vigilancia correspondientes.

La autoridad estatal señaló que continuará ampliando la vigilancia sanitaria con el acompañamiento científico de especialistas de distintas instituciones educativas.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA INFECCIÓN POR LA AMEBA ‘COMECEREBROS’?

Durante su mensaje, Alberto Alcocer explicó que la presencia de Naegleria en el ambiente no implica que todas las personas expuestas estén infectadas.

El secretario señaló que la infección es extraordinariamente rara y que no se transmite de persona a persona ni por beber agua. El mecanismo de infección ocurre cuando agua contaminada con una especie capaz de causar la enfermedad entra por la nariz.

Por ello, las autoridades recomendaron evitar la inmersión y el contacto con el agua de los seis lagos donde se detectó el organismo, mientras continúan las acciones sanitarias.