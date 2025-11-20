EN VIVO... Así se vive el desfile conmemorativo por el inicio de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre
Así se vive el desfile del 20 de noviembre por la Revolución Mexicana: horarios, ruta, actividades, contingentes y momentos destacados del evento conmemorativo en la CDMX.
El desfile conmemorativo por el inicio de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre reúne a miles de personas en el Centro Histórico, donde se celebra una de las fechas más importantes para la memoria nacional. Este evento recuerda el levantamiento de 1910 que transformó la vida política, económica y social de México. La ceremonia busca rendir homenaje a figuras como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, pilares del movimiento revolucionario.
El recorrido comienza en el Zócalo capitalino, punto donde se escucha el mensaje oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum y de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Desde temprano, familias, estudiantes y visitantes se congregan para presenciar uno de los eventos cívicos más esperados del año.
Este año, el desfile destaca por su apuesta visual y narrativa, combinando escenas históricas con participación militar, lo que permite a los asistentes revivir episodios clave del estallido revolucionario.
RUTA Y COMIENZO DEL DESFILE EN LA CDMX
El desfile del 20 de noviembre 2025 inicia puntualmente a las 10:00 horas. Desde el Zócalo avanza por calles emblemáticas que simbolizan momentos y personajes de la historia nacional. La ruta contempla Calle 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma y finalmente Avenida Revolución.
En cada tramo, se han colocado zonas destinadas al público, lo que permite disfrutar a detalle la gran variedad de contingentes. Las autoridades capitalinas han desplegado dispositivos de seguridad y movilidad para garantizar el orden durante el evento.
Este año se suman nuevas representaciones visuales que buscan acercar a las generaciones jóvenes al significado histórico del 20 de noviembre, reforzando la importancia de mantener viva la memoria social.
ACTIVIDADES, CONTINGENTES Y MOMENTOS DESTACADOS
Durante el recorrido, los asistentes pueden observar escenas que recrean episodios fundamentales de 1910, además de carros alegóricos que representan campamentos revolucionarios, locomotoras, cuarteles y momentos icónicos del conflicto armado.
El desfile también integra exhibiciones ecuestres y tácticas del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, con unidades caninas, escuadrones montados y fuerzas especiales. Estas demostraciones buscan mostrar la preparación técnica y operativa de las instituciones de seguridad del país.
Entre los elementos más llamativos destacan equipos de apoyo humanitario y rescate ante desastres, los cuales realizan maniobras que muestran la labor cotidiana de auxilio a la población.
DATOS CURIOSOS DEL DESFILE
· Algunos contingentes incluyen réplicas de armas y vestuarios basados en archivos históricos.
· El 20 de noviembre fue festivo oficial por primera vez en 1928.
· En varias ediciones, el desfile ha integrado música en vivo con corridos revolucionarios.