EN VIVO... Así se vive el desfile conmemorativo por el inicio de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre

El desfile conmemorativo por el inicio de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre reúne a miles de personas en el Centro Histórico, donde se celebra una de las fechas más importantes para la memoria nacional. Este evento recuerda el levantamiento de 1910 que transformó la vida política, económica y social de México. La ceremonia busca rendir homenaje a figuras como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, pilares del movimiento revolucionario. El recorrido comienza en el Zócalo capitalino, punto donde se escucha el mensaje oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum y de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Desde temprano, familias, estudiantes y visitantes se congregan para presenciar uno de los eventos cívicos más esperados del año.

Este año, el desfile destaca por su apuesta visual y narrativa, combinando escenas históricas con participación militar, lo que permite a los asistentes revivir episodios clave del estallido revolucionario.

RUTA Y COMIENZO DEL DESFILE EN LA CDMX El desfile del 20 de noviembre 2025 inicia puntualmente a las 10:00 horas. Desde el Zócalo avanza por calles emblemáticas que simbolizan momentos y personajes de la historia nacional. La ruta contempla Calle 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma y finalmente Avenida Revolución.