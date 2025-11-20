EN VIVO... Así se vive el desfile conmemorativo por el inicio de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre

México
/ 20 noviembre 2025
    EN VIVO... Así se vive el desfile conmemorativo por el inicio de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre
    El desfile por el inicio de la Revolución Mexicana reúne escenificaciones históricas, carros alegóricos y contingentes militares en un recorrido por las calles más emblemáticas de la Ciudad de México. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Así se vive el desfile del 20 de noviembre por la Revolución Mexicana: horarios, ruta, actividades, contingentes y momentos destacados del evento conmemorativo en la CDMX.

El desfile conmemorativo por el inicio de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre reúne a miles de personas en el Centro Histórico, donde se celebra una de las fechas más importantes para la memoria nacional. Este evento recuerda el levantamiento de 1910 que transformó la vida política, económica y social de México. La ceremonia busca rendir homenaje a figuras como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, pilares del movimiento revolucionario.

El recorrido comienza en el Zócalo capitalino, punto donde se escucha el mensaje oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum y de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Desde temprano, familias, estudiantes y visitantes se congregan para presenciar uno de los eventos cívicos más esperados del año.

Este año, el desfile destaca por su apuesta visual y narrativa, combinando escenas históricas con participación militar, lo que permite a los asistentes revivir episodios clave del estallido revolucionario.

TE PUEDE INTERESAR: Así será el cierre temporal de vialidades durante desfile del 20 de noviembre en Saltillo

RUTA Y COMIENZO DEL DESFILE EN LA CDMX

El desfile del 20 de noviembre 2025 inicia puntualmente a las 10:00 horas. Desde el Zócalo avanza por calles emblemáticas que simbolizan momentos y personajes de la historia nacional. La ruta contempla Calle 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma y finalmente Avenida Revolución.

En cada tramo, se han colocado zonas destinadas al público, lo que permite disfrutar a detalle la gran variedad de contingentes. Las autoridades capitalinas han desplegado dispositivos de seguridad y movilidad para garantizar el orden durante el evento.

Este año se suman nuevas representaciones visuales que buscan acercar a las generaciones jóvenes al significado histórico del 20 de noviembre, reforzando la importancia de mantener viva la memoria social.

ACTIVIDADES, CONTINGENTES Y MOMENTOS DESTACADOS

Durante el recorrido, los asistentes pueden observar escenas que recrean episodios fundamentales de 1910, además de carros alegóricos que representan campamentos revolucionarios, locomotoras, cuarteles y momentos icónicos del conflicto armado.

El desfile también integra exhibiciones ecuestres y tácticas del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, con unidades caninas, escuadrones montados y fuerzas especiales. Estas demostraciones buscan mostrar la preparación técnica y operativa de las instituciones de seguridad del país.

Entre los elementos más llamativos destacan equipos de apoyo humanitario y rescate ante desastres, los cuales realizan maniobras que muestran la labor cotidiana de auxilio a la población.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: entregan pavimentación con concreto hidráulico en Valle de las Flores, con una inversión de 7.4 mdp

DATOS CURIOSOS DEL DESFILE

· Algunos contingentes incluyen réplicas de armas y vestuarios basados en archivos históricos.

· El 20 de noviembre fue festivo oficial por primera vez en 1928.

· En varias ediciones, el desfile ha integrado música en vivo con corridos revolucionarios.

Temas


Revolución Mexicana
Desfiles

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Sedena

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las empresas están teniendo menos bajas de personal en estos últimos meses.

Saltillo: Disminuye rotación de personal en la región
El uso de la inteligencia artificial ha facilitado la realización de este tipo de materiales que dañan la reputación de las personas.

Va Coahuila contra uso de IA para alterar y difundir imágenes íntimas

La solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, continuará en suspenso, esto luego que la jueza Angela Zamorano Herrera aplazó su decisión para el viernes.

Jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

La captura de José Socorro “N”, alias L-12, fue resultado de un operativo conjunto en Culiacán realizado por fuerzas federales y estatales.

Detienen a ‘L-12’ en Culiacán y a 14 presuntos generadores de violencia en Navolato
Protección Civil descartó riesgo a la población.

Encuentran túneles usados para huachicol en la CDMX
De acuerdo al director de Fomento Económico, Enrique Garza, las inversiones serán de la industria automotriz. FOTO:

Hay tres prospectos de inversión para Saltillo en 2026
Conoce cómo cobrar tu Pensión del Bienestar sin tarjeta, qué documentos necesitas, cómo reponerla en caso de pérdida y cuánto tarda el nuevo plástico. Guía actualizada 2025.

Pensión del Bienestar:.. así puedes cobrar sin la Tarjeta del Bienestar
El cantante Gerardo Ortiz, aunque se declaró culpable por presuntos vínculos con el narcotráfico, se llevó una victoria legal en el caso que enfrentaba en Estados Unidos

A Gerardo Ortiz le imponen 3 años de libertad probatoria tras testificar contra de su ex manager