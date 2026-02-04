Detiene a dos personas por presunta falsificación de actas de nacimiento vinculadas a migrantes
Detienen a empleada activa y a un excolaborador del Registro Civil por su probable responsabilidad en la falsificación de documentos oficiales
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención de dos personas señaladas por su probable responsabilidad en el delito de falsificación y alteración de documentos oficiales, hechos que estarían relacionados con la venta de actas de nacimiento apócrifas a personas migrantes.
De acuerdo con la institución, las detenciones se realizaron en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de investigaciones encabezadas por la Vicefiscalía General de Zona Centro, como parte de una indagatoria por presuntas actividades ilícitas vinculadas al uso indebido de documentos públicos.
DETENIDOS HABRÍAN LABORADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE OAXACA
Según la información proporcionada por la FGEO, la mujer detenida fue identificada como G.D.C.M., quien al momento de su aprehensión se desempeñaba como trabajadora del Registro Civil del estado de Oaxaca. El segundo detenido, identificado como L.A.M.R., es ex trabajador de la misma institución.
Las investigaciones establecen que ambas personas habrían aprovechado su vínculo laboral, presente o pasado, con el Registro Civil para presuntamente participar en la falsificación y alteración de documentos oficiales, específicamente actas de nacimiento, las cuales habrían sido ofrecidas de manera irregular a personas migrantes.
INVESTIGAN PRESUNTA RED DE DOCUMENTOS APÓCRIFOS
La Fiscalía estatal indicó que estas conductas estarían relacionadas con una red dedicada a la venta de actas de nacimiento apócrifas, utilizadas para acreditar una identidad oficial de manera indebida. Las indagatorias permitieron identificar el presunto modo de operación y la posible participación de personas con acceso a documentación oficial.
Derivado de las labores de localización y búsqueda, las autoridades lograron ubicar a los imputados y proceder con su detención, conforme a los mandamientos judiciales vigentes.
PONEN A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DOS PERSONAS DETENIDAS POR PASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Tras su aprehensión, ambas personas quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la ley.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que mantiene investigaciones en curso para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, como parte de las acciones institucionales para combatir delitos relacionados con la falsificación de documentos y posibles actos de corrupción.
MARCO LEGAL APLICABLE AL DELITO DE FALSIFICACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el Código Penal Federal, el delito de falsificación de documentos públicos se sanciona con penas de prisión de cuatro a ocho años, además de multas que van de doscientos a trescientos sesenta días. En el caso de documentos privados, la legislación contempla penas de prisión de seis meses a cinco años, así como multas de ciento ochenta a trescientos sesenta días.
El mismo ordenamiento legal señala que, cuando la falsificación es cometida por un servidor público, la pena correspondiente puede incrementarse hasta en una mitad adicional, en función de la gravedad del delito y de la responsabilidad derivada del cargo desempeñado.
La FGEO reiteró que continuará con las investigaciones necesarias para sancionar conductas delictivas y prevenir la impunidad en casos relacionados con la alteración de documentos oficiales.