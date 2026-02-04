$!Detiene a dos personas por presunta falsificación de actas de nacimiento vinculadas a migrantes

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención de dos personas señaladas por su probable responsabilidad en el delito de falsificación y alteración de documentos oficiales, hechos que estarían relacionados con la venta de actas de nacimiento apócrifas a personas migrantes.

De acuerdo con la institución, las detenciones se realizaron en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de investigaciones encabezadas por la Vicefiscalía General de Zona Centro, como parte de una indagatoria por presuntas actividades ilícitas vinculadas al uso indebido de documentos públicos.

DETENIDOS HABRÍAN LABORADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE OAXACA

Según la información proporcionada por la FGEO, la mujer detenida fue identificada como G.D.C.M., quien al momento de su aprehensión se desempeñaba como trabajadora del Registro Civil del estado de Oaxaca. El segundo detenido, identificado como L.A.M.R., es ex trabajador de la misma institución.

Las investigaciones establecen que ambas personas habrían aprovechado su vínculo laboral, presente o pasado, con el Registro Civil para presuntamente participar en la falsificación y alteración de documentos oficiales, específicamente actas de nacimiento, las cuales habrían sido ofrecidas de manera irregular a personas migrantes.