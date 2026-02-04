Detienen a cuatro sujetos durante operativos de búsqueda de mineros desaparecidos en Concordia
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Cuatro personas fueron detenidas en Concordia, Sinaloa, durante operativos interinstitucionales desplegados tras la desaparición de diez mineros
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, durante dos operativos realizados en el municipio de Concordia, como parte de las acciones para la búsqueda y localización de los diez mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero de 2026.
La dependencia estatal dio a conocer que las detenciones se efectuaron en coordinación con corporaciones federales y estatales, en el marco de un operativo interinstitucional desplegado tras la privación de la libertad de los trabajadores mineros.
TE PUEDE INTERESAR: Reportan secuestro de 10 ingenieros mineros en Concordia, Sinaloa; autoridades abren investigación
DETIENEN A DOS HOMBRES DURANTE OPERATIVO; ASEGURAN FUSILES, MUNICIONES Y EQUIPO TÁCTICO
En un primer comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Pública señaló que, durante acciones de búsqueda y vigilancia en las inmediaciones del poblado El Verde, fueron detenidos dos civiles y se aseguraron armas y equipo táctico.
“En el marco del operativo interinstitucional para la búsqueda y localización de los Mineros Desaparecidos, autoridades detienen en Concordia a dos civiles; les aseguran fusiles, municiones y equipo táctico”, informó la dependencia.
De acuerdo con el comunicado, el operativo fue realizado por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.
La Secretaría detalló que durante esta intervención se obtuvieron resultados específicos, al precisar que los elementos aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos. Asimismo, indicó que “tanto los detenidos como el resto de los objetos del delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para dar curso a las investigaciones que marca la ley y determinar si están relacionados con los mineros desaparecidos”.
DETIENEN A PAREJA QUE INTENTÓ HUIR DE AUTORIDADES DE SEGURIDAD
En un segundo comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública informó sobre la detención de una pareja durante otro operativo interinstitucional, realizado en las inmediaciones del poblado La Concepción, también en el municipio de Concordia.
“Durante el operativo interinstitucional para la búsqueda y localización de los mineros desaparecidos en Concordia, las autoridades detienen a una pareja con 2 armas, cargadores y cartuchos”, señaló la dependencia estatal.
De acuerdo con la información oficial, elementos del GOES realizaban labores de búsqueda y vigilancia cuando observaron a dos civiles que intentaron huir al notar la presencia de las autoridades, pero fueron alcanzados y detenidos.
La Secretaría precisó que, tras la detención, se aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos, y subrayó que “ante esto, los civiles y el armamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal a fin de realizar las indagatorias correspondientes”.
Al igual que en el primer comunicado, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar emergencias al 911 o realizar denuncias anónimas al 089.
ESTO SE SABE SOBRE LA DESAPARICIÓN DE DIEZ MINEROS EN CONCORDIA, SINALOA
Los diez mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, fueron privados de la libertad la mañana del 23 de enero de 2026 en dos hechos prácticamente simultáneos, de acuerdo con los reportes disponibles.
Un grupo armado irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, ubicado en el fraccionamiento La Clementina, donde los trabajadores pernoctaban. Según testimonios de familiares, los empleados se encontraban en el área de descanso y se preparaban para iniciar su jornada laboral cuando fueron interceptados y obligados a subir a vehículos.
De manera paralela, otro grupo de trabajadores fue privado de la libertad en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango, a las afueras del municipio de Concordia, mientras esperaban traslado para dirigirse a sus actividades mineras.
TE PUEDE INTERESAR: Catean domicilio tras desaparición de trabajadores de minera canadiense
De acuerdo con los relatos, el ataque fue sorpresivo y no hubo amenazas previas directas. Las familias perdieron contacto con los trabajadores y posteriormente recibieron confirmación por parte de la empresa de que habían sido “levantados” por un grupo armado.
Las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda y las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los mineros desaparecidos.