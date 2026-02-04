Detienen a cuatro sujetos durante operativos de búsqueda de mineros desaparecidos en Concordia

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, durante dos operativos realizados en el municipio de Concordia, como parte de las acciones para la búsqueda y localización de los diez mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero de 2026.

La dependencia estatal dio a conocer que las detenciones se efectuaron en coordinación con corporaciones federales y estatales, en el marco de un operativo interinstitucional desplegado tras la privación de la libertad de los trabajadores mineros.

DETIENEN A DOS HOMBRES DURANTE OPERATIVO; ASEGURAN FUSILES, MUNICIONES Y EQUIPO TÁCTICO

En un primer comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Pública señaló que, durante acciones de búsqueda y vigilancia en las inmediaciones del poblado El Verde, fueron detenidos dos civiles y se aseguraron armas y equipo táctico.

“En el marco del operativo interinstitucional para la búsqueda y localización de los Mineros Desaparecidos, autoridades detienen en Concordia a dos civiles; les aseguran fusiles, municiones y equipo táctico”, informó la dependencia.

De acuerdo con el comunicado, el operativo fue realizado por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

La Secretaría detalló que durante esta intervención se obtuvieron resultados específicos, al precisar que los elementos aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos. Asimismo, indicó que “tanto los detenidos como el resto de los objetos del delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para dar curso a las investigaciones que marca la ley y determinar si están relacionados con los mineros desaparecidos”.