Detienen a cuatro sujetos durante operativos de búsqueda de mineros desaparecidos en Concordia

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 febrero 2026
    Detienen a cuatro sujetos durante operativos de búsqueda de mineros desaparecidos en Concordia
    Elementos de seguridad estatales y federales participaron en operativos interinstitucionales en Concordia, Sinaloa, donde se detuvo a cuatro personas y se aseguraron armas y equipo táctico en el marco de la búsqueda de diez mineros desaparecidos SSP de Sinaloa

Cuatro personas fueron detenidas en Concordia, Sinaloa, durante operativos interinstitucionales desplegados tras la desaparición de diez mineros

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, durante dos operativos realizados en el municipio de Concordia, como parte de las acciones para la búsqueda y localización de los diez mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero de 2026.

La dependencia estatal dio a conocer que las detenciones se efectuaron en coordinación con corporaciones federales y estatales, en el marco de un operativo interinstitucional desplegado tras la privación de la libertad de los trabajadores mineros.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan secuestro de 10 ingenieros mineros en Concordia, Sinaloa; autoridades abren investigación

DETIENEN A DOS HOMBRES DURANTE OPERATIVO; ASEGURAN FUSILES, MUNICIONES Y EQUIPO TÁCTICO

En un primer comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Pública señaló que, durante acciones de búsqueda y vigilancia en las inmediaciones del poblado El Verde, fueron detenidos dos civiles y se aseguraron armas y equipo táctico.

“En el marco del operativo interinstitucional para la búsqueda y localización de los Mineros Desaparecidos, autoridades detienen en Concordia a dos civiles; les aseguran fusiles, municiones y equipo táctico”, informó la dependencia.

De acuerdo con el comunicado, el operativo fue realizado por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

La Secretaría detalló que durante esta intervención se obtuvieron resultados específicos, al precisar que los elementos aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos. Asimismo, indicó que “tanto los detenidos como el resto de los objetos del delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para dar curso a las investigaciones que marca la ley y determinar si están relacionados con los mineros desaparecidos”.

DETIENEN A PAREJA QUE INTENTÓ HUIR DE AUTORIDADES DE SEGURIDAD

En un segundo comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública informó sobre la detención de una pareja durante otro operativo interinstitucional, realizado en las inmediaciones del poblado La Concepción, también en el municipio de Concordia.

“Durante el operativo interinstitucional para la búsqueda y localización de los mineros desaparecidos en Concordia, las autoridades detienen a una pareja con 2 armas, cargadores y cartuchos”, señaló la dependencia estatal.

De acuerdo con la información oficial, elementos del GOES realizaban labores de búsqueda y vigilancia cuando observaron a dos civiles que intentaron huir al notar la presencia de las autoridades, pero fueron alcanzados y detenidos.

La Secretaría precisó que, tras la detención, se aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos, y subrayó que “ante esto, los civiles y el armamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal a fin de realizar las indagatorias correspondientes”.

Al igual que en el primer comunicado, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar emergencias al 911 o realizar denuncias anónimas al 089.

ESTO SE SABE SOBRE LA DESAPARICIÓN DE DIEZ MINEROS EN CONCORDIA, SINALOA

Los diez mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, fueron privados de la libertad la mañana del 23 de enero de 2026 en dos hechos prácticamente simultáneos, de acuerdo con los reportes disponibles.

Un grupo armado irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, ubicado en el fraccionamiento La Clementina, donde los trabajadores pernoctaban. Según testimonios de familiares, los empleados se encontraban en el área de descanso y se preparaban para iniciar su jornada laboral cuando fueron interceptados y obligados a subir a vehículos.

De manera paralela, otro grupo de trabajadores fue privado de la libertad en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango, a las afueras del municipio de Concordia, mientras esperaban traslado para dirigirse a sus actividades mineras.

TE PUEDE INTERESAR: Catean domicilio tras desaparición de trabajadores de minera canadiense

De acuerdo con los relatos, el ataque fue sorpresivo y no hubo amenazas previas directas. Las familias perdieron contacto con los trabajadores y posteriormente recibieron confirmación por parte de la empresa de que habían sido “levantados” por un grupo armado.

Las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda y las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los mineros desaparecidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Desapariciones
Detenciones

Localizaciones


Sinaloa

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Adán Augusto: Dos frentes

Adán Augusto: Dos frentes
true

¿Para eso le alcanzó a la Presidenta?
A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas le quitaron más de 200 millones, pues al inicio del año le autorizaron un presupuesto de mil 102 millones, pero al término, le destinaron 888.2 millones de pesos, equivalente a 19.4%.

Gobierno de Sheinbaum recorta presupuesto a búsqueda de personas y protección a menores
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
El Servicio Militar Nacional en México ahora dura solo 13 semanas. El Ejército y el gobierno de Sheinbaum redujeron el tiempo para hacerlo más accesible a jóvenes estudiantes y trabajadores.

Ejército y Sheinbaum cambian las reglas del Servicio Militar Nacional... todo lo que necesitas saber
El mensaje suele aparecer cuando la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) experimenta saturación.

Declaración anual del SAT... ¿Qué hacer si aparece ‘No tiene privilegios para acceder al aplicativo’?
Marcas. Los comerciales del Super Bowl se han convertido en uno de los momentos más esperados del evento deportivo.

Estrellas, millones y creatividad: las celebridades que dominan los comerciales del Super Bowl
Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco celebran sus triunfos ante Panamá y Puerto Rico, resultados clave para México Verde y México Rojo en la Serie del Caribe 2026.

México suma doble triunfo en la Serie del Caribe con victorias de Tomateros y Charros