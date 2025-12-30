Detiene Fuerza Civil a hombre que habría robado 1.5 mdp a joyería, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un sujeto que el pasado 28 de diciembre habría perpetrado un robo millonario a una joyería ubicada en pleno centro de Monterrey fue detenido por elementos de Fuerza Civil.

La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó de la captura del presunto, identificado como Héctor “N”, de 40 años, quien fue detenido en compañía de una mujer de nombre Ana “N”, de 38 años.

La detención se realizó en la calle Medallones en su cruce con la Delicias en la colonia Alfonso Reyes cuando los oficiales detectaron a una pareja en actitud evasiva ante la autoridad.

Entonces los uniformados visualizaron que el hombre coincidía con las características físicas para su localización por lo que decidieron abordarlos.

Tras una revisión les encontraron 27 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la droga conocida como marihuana, así como bolsas con diversa joyería.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el hombre es señalado como probable responsable del robo de 1.5 millones de pesos de una joyería en el centro de Monterrey.

Por lo tanto, los objetos asegurados serán analizados para determinar su posible relación con los hechos delictivos, ocurridos el 28 de diciembre.

La pareja detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las indagatorias correspondientes.