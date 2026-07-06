Detiene Interpol en Campeche a presunto líder de red que traficaba metanfetamina a EU

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    Detiene Interpol en Campeche a presunto líder de red que traficaba metanfetamina a EU
    Autoridades de Estados Unidos identificaron una organización criminal que traficó metanfetamina desde Campeche hacia Iowa y Nebraska desde 2020. IA

Detienen en Campeche a líder de red de metanfetamina, tras una investigación de la DEA que incluyó comunicaciones por Facebook

Estados Unidos ubicó a una organización criminal que desde 2020 traficaba grandes cantidades de metanfetamina desde Campeche y la distribuía en Iowa y Nebraska, en operaciones de compraventa acordadas a través de Facebook.

Juan Carlos González Pérez, identificado como uno de los presuntos líderes del grupo delictivo, fue detenido el pasado 27 de mayo en Campeche por agentes de Interpol-México, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo requirió para ser juzgado en la Corte Federal del Distrito Sur de Iowa por un cargo de asociación delictuosa para poseer y tener la intención de distribuir metanfetamina o una mezcla de metanfetamina.

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González, nacido en 1988 y conocido por sus cómplices como “Campeche”, “Fabián Andrade”, “Juan Carlos González” o “Fabián”, fue internado en el Reclusorio Oriente y, una semana después, informó a la jueza de control Patricia Sánchez Nava que se allanaba a la extradición.

Gracias a los testimonios de cómplices que colaboraron con las autoridades y a la intervención legal de sus comunicaciones, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lo identificó como uno de los mandos de la organización criminal.

“Una investigación de las autoridades policiales identificó a una organización de tráfico de drogas (“DTO”, por sus siglas en inglés) con sede en Campeche, México, la cual al menos desde octubre de 2020 y de forma continua hasta aproximadamente el 25 de marzo de 2025, fue responsable de importar grandes cantidades de metanfetamina desde México hacia Estados Unidos para su distribución, así como de transportar las ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos a México”, señala el expediente de extradición.

“Las autoridades policiales determinaron que González Pérez es responsable de distribuir grandes cantidades de metanfetamina desde México hacia los Estados Unidos para su posterior distribución en la región centro-norte del país, incluyendo específicamente las zonas metropolitanas de Omaha, Nebraska, y Council Bluffs, Iowa”.

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Operativo

González fue identificado hace tres años gracias a que coordinó la venta de una libra de metanfetamina a un informante de la DEA.

El 13 de junio de 2023, una fuente confidencial controlada por la agencia antidrogas (“CS”, por sus siglas en inglés) contactó a González a través de Facebook Messenger, sin que el mexicano supiera que se trataba de una compra controlada.

La operación fue el hilo conductor que llevó a la DEA a identificar plenamente al ahora extraditable. El comprador, un informante de los agentes, habló con González por Facebook Messenger para encontrarse con su enviado, quien le vendería la metanfetamina.

Gracias a esta operación de compraventa, la DEA obtuvo las placas del vehículo del proveedor y, dos días después, lo puso bajo vigilancia encubierta.

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Las autoridades registraron legalmente la camioneta y hallaron una libra de metanfetamina. Al revisar un compartimento oculto, encontraron otras 30 libras de la misma droga sintética y alrededor de 25 mil dólares en efectivo.

Según las autoridades de Estados Unidos, González era responsable de supervisar la preparación de cientos de libras de metanfetamina en México y organizar su introducción a Estados Unidos en vehículos.

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