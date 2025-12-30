Detienen a 15 en Sonora con cámaras clandestinas, armas y drogas

Autoridades de seguridad naval y local aseguraron a 15 presuntos delincuentes, así como armas, droga y cámaras instaladas de forma ilegal en espacios públicos, tras operativos efectuados en el estado de Sonora.

De acuerdo con las fuerzas de seguridad, que efectuaron operativos en tres municipios, las cámaras denominadas “parásitas” se colocan en infraestructura pública o privada para vigilar e incluso tomar energía eléctrica de forma ilegal.

Los dispositivos buscan vigilar los movimientos de las corporaciones de seguridad, controlar accesos y alertar sobre operativos, cateos o patrullajes, así como vigilar los puntos de venta de droga y detectar grupos rivales.

Los operativos fueron efectuados entre el 26 y el 28 de diciembre en los municipios de Cajeme, Guaymas y Empalme, de acuerdo con un comunicado de la Segunda Región Naval.

Fuerzas navales recibieron el apoyo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y las secretarías de Seguridad Pública estatal y municipal.

Junto con las 15 detenciones, se aseguraron tres armas cortas, 24 cartuchos de distintos calibres, dos cargadores, 495 envoltorios con una sustancia similar a la metanfetamina y 306 envoltorios de hierba verde y seca con características similares a la mariguana.

De la misma forma, se incautaron un vehículo, una motocicleta, seis teléfonos celulares, una báscula gramera y cinco cámaras “parásitas”.

La Marina precisó que los detenidos y todos los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación.