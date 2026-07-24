Revisará Morena escuelas militarizadas tras muerte de Dafne Zapata

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    Revisará Morena escuelas militarizadas tras muerte de Dafne Zapata
    El primer paso será revisar el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, adelantó la senadora Guadalupe Chavira. Cortesía

La bancada guinda en el Senado informó que evaluará el funcionamiento de las academias y escuelas militarizadas

CDMX.- La bancada de Morena en el Senado de la República revisará el funcionamiento de las academias y escuelas militarizadas tras la muerte de Dafne Zapata a consecuencia de una presunta novatada.

“Ante hechos que han conmocionado a la sociedad, como la muerte de la niña Dafne Zapata Quintos, el Senado no puede permanecer inmóvil y será necesario revisar la regulación y funcionamiento de las llamadas ‘escuelas militarizadas’ privadas”, adelantó la senadora Guadalupe Chavira.

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Los planteles militarizados, recordó, operan al amparo de un decreto de hace 80 años “pero que pone en riesgo la vida e integridad de las infancias”.

SE REVISARÁ REGLAMENTO

El primer paso será revisar el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, que en opinión de Chavira resulta anacrónico, ya que no sólo se puede impartir instrucción académica de corte militar desde los niveles primaria hasta técnica profesional, sino que se permiten clases de tiro para infantes desde nivel secundaria y el uso de grados similares a los de las Fuerzas Armadas, que permiten a ciertos alumnos ejercer autoridad y sometimiento sobre otros.

“La tragedia ocurrida con Dafne, de quien se investiga asfixia bajo el agua, nos debe llamar a la reflexión y a la acción. Esas escuelas no tienen facultades para organizar campamentos de verano o para autorizar salvajadas como las ‘novatadas’, que terminaron en la muerte de una niña de 13 años supuestamente a manos de adolescentes que ahora seguirán su vida en la cárcel. Se debe investigar a las autoridades del plantel y hacer justicia”, advirtió.

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Chavira de la Rosa recordó que el de Dafne no es el primer caso de una menor que fallece en ese tipo de planteles, pues en 2025 se conoció el caso de Erick Leonardo Terán Torbellín, de tan solo 13 años, y cuya familia denunció que murió en circunstancias de tortura y maltrato físico a cargo de una docena de estudiantes que lo habrían golpeado hasta provocar estallamiento de vísceras, durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin, en Morelos.

CONVOCAN A CREAR UN NUEVO MARCO LEGAL

La legisladora exigió que cesen este tipo de irregularidades y sea creado un nuevo marco legal, acorde con las nuevas leyes que protegen los derechos de las infancias.

“Además de precisar facultades claras para regular esos planteles a la Secretaría de Educación Pública, que es la dependencia encargada de ejercer la política educativa del país, porque el reglamento de 1943 deja esa responsabilidad en la Secretaría de la Defensa Nacional.

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“Exigimos que haya justicia para Dafne y las demás niños y adolescentes abusados en este tipo de escuelas privadas de corte militar. Que se cancelen los cursos de verano en este periodo vacacional, porque el mismo reglamento vigente no los contempla, y que se aplique estrictamente la Ley General de Educación, así como las leyes de protección civil que rigen su actuación, en tanto se revisan y modifican los marcos normativos”, concluyó.

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