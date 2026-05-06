Proponen inhabilitar de por vida a funcionarios ligados al crimen organizado

La propuesta plantea modificar el artículo 109 constitucional para impedir que cualquier persona sentenciada por delincuencia organizada pueda volver a ocupar un cargo público, sin importar si se trata de un puesto por elección popular, designación o nombramiento.

La discusión sobre la relación entre política y crimen organizado volvió al centro del debate nacional luego de que el diputado Christian Castro Bello presentara una iniciativa para reformar la Constitución y establecer la inhabilitación permanente de funcionarios vinculados con actividades delictivas.

¿Qué propone la reforma?

De acuerdo con la iniciativa, toda persona que reciba una sentencia definitiva por participación en actividades de delincuencia organizada quedaría automáticamente impedida de desempeñar funciones dentro del servicio público de forma permanente.

La medida aplicaría para:

- Funcionarios federales, estatales y municipales

- Cargos de elección popular

- Empleos públicos por designación o nombramiento

- Comisiones dentro de organismos gubernamentales

El objetivo, según el legislador priista, es evitar que personas relacionadas con estructuras criminales mantengan influencia dentro de las instituciones del Estado.

Casos recientes que impulsan la propuesta

Durante la presentación de la iniciativa, Castro Bello mencionó diversos casos que, a su juicio, evidencian la infiltración del crimen organizado en espacios gubernamentales.

El caso del “Cártel de la Barredora”

Uno de los ejemplos señalados fue el de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien fue acusado de presuntos vínculos con el llamado “Cártel de la Barredora”, relacionado con delitos como:

- Robo de combustible

- Extorsión

- Narcotráfico

Señalamientos contra autoridades municipales

También recordó el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, detenido durante su administración por supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y presuntos actos de extorsión.

A ello sumó investigaciones relacionadas con redes de contrabando de combustible, conocidas como “huachicol fiscal”, donde presuntamente estarían involucrados funcionarios públicos.

La preocupación por la infiltración criminal

El legislador aseguró que México enfrenta un problema estructural derivado de la presencia del crimen organizado dentro de instituciones gubernamentales. Según explicó, esta situación afecta la confianza ciudadana y debilita la credibilidad internacional del país.

En ese contexto, advirtió sobre el riesgo de consolidar un “NarcoEstado”, concepto utilizado para describir escenarios donde grupos criminales logran influir o infiltrarse en estructuras de poder.

Organismos internacionales también han alertado

Castro Bello señaló que organismos internacionales han emitido advertencias sobre posibles vínculos entre funcionarios públicos y delitos graves, incluyendo casos de desaparición forzada.

Estas observaciones han incrementado la presión sobre México para fortalecer mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas dentro del servicio público.