Detienen a dos por homicidio de Reynaldo Pérez, defensor de desplazados en Chenalhó

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    Detienen a dos por homicidio de Reynaldo Pérez, defensor de desplazados en Chenalhó
    Pérez Pérez estaba inscrito en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2023. Cortesía

El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre la detención de dos hombres identificados como Manases y Alberto

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Fueron detenidos dos hombres que participaron en el homicidio de Reynaldo Pérez Pérez, quien acompañaba a tzotziles desarraigados de sus hogares, que se perpetró el 28 de octubre en la comunidad Yabteclum del municipio de Chenalhó.

El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó en una transmisión en vivo, sobre la detención de dos hombres identificados como Manases y Alberto, alias “El Semáforo”, que se encuentran en poder de las autoridades judiciales, pero no informó qué papel jugaron en el homicidio de Reynaldo.

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El defensor de las 63 familias había llegado el miércoles al taller mecánico, en un vehículo Tsuru de color gris plata, cuando un hombre a bordo de una motocicleta rondó el área, para luego regresar con el sicario, que fue el que se bajó de la unidad y le disparó en tres ocasiones a Reynaldo, lo que le provocó la muerte inmediata por hemorragia cerebral secundaria a herida disparada por proyectil de arma de fuego.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES POR EL HOMICIDIO

El fiscal explicó que el ministerio público continúa con las investigaciones de este homicidio, que fue “premeditado”, por lo que se busca a los hombres que participaron en la planeación.

“Seguimos todavía con las investigaciones, recabando los datos de pruebas y demás diligencias de campo, para dar con los demás que hayan participado en este lamentable hecho”.

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Reynaldo Pérez Pérez, desde el 2023 estaba inscrito en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por su trabajo en defensa de las 63 familias que fueron expulsadas de la comunidad Santa Martha, del municipio de Chenalhó, por un grupo de corte paramilitar.

Llaven Abarca prometió que conforme se registren avances en la investigación sobre este homicidio informará a la opinión pública. “No va haber impunidad”, aseguró.

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