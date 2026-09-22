Morena anuncia que hará públicas las encuestas para definir coordinadores; refrenda ir de la mano con el PT

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    Morena anuncia que hará públicas las encuestas para definir coordinadores; refrenda ir de la mano con el PT
    Montiel además indicó que desde el partido guinda siempre habrá la convicción de caminar de la mano con el PT. Cuartoscuro

La dirigente nacional del partido informó en su conferencia semanal que “darán a conocer” a detalle una por una

CDMX.- Ariadna Montiel informó que Morena hará públicas las encuestas para definir coordinadores en los estados.

“Las daremos a conocer detalladamente, una por una”, afirmó la dirigente nacional del partido en su conferencia semanal.

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Montiel además indicó que desde el partido guinda siempre habrá la convicción de caminar de la mano con el PT, luego de que de Benjamín Robles y Reginaldo Sandoval afirmaron que, como partido aliado, se han sentido maltratados por Morena.

“Siempre habrá la convicción de caminar juntos; son compañeros entrañables a los que les tenemos un gran aprecio y respeto”, expresó Ariadna Montiel.

“HAY DIÁLOGO” CON EL PT DESTACA MONTIEL

Añadió que al PT se le ha invitado a la presentación de los coordinadores que ya ha definido Morena y que de parte del partido guinda “se mantiene el diálogo y sigue la convicción de ir en alianza”.

Montiel Reyes expresó que, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, se realizaron cinco encuestas para definir al coordinador: la de Morena, dos espejo contratadas por el partido; la propuesta por el PT y la planteada por el Verde.

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A pesar de eso y de que en su propia encuesta no fueron beneficiados, el PT no se presentó al nombramiento de Verónica Díaz como coordinadora de la alianza en el estado.

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