Plantean prohibir encierro de niños en estaciones migratorias, ante casos de abuso y maltrato

CDMX.- Senadores del PAN presentaron una iniciativa de reforma que prohíbe que menores de edad con la calidad de migrantes sean presentados y encerrados en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) ello ante los casos de abusos y maltrato en dichos sitios por parte de personal y oficiales migratorios. En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa que establece que “en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes se garantizarán, de manera adicional a lo establecido en el párrafo anterior, los derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios”.

“Queda estrictamente prohibido el alojamiento, presentación o aseguramiento de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias”, se subraya en la reforma a la Ley de Migración. Se indica que corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los Sistemas Estatales DIF y al de la Ciudad de México el proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que requieran servicios para su protección. SISTEMA NACIONAL DIF Y ENTIDADES DEBERÁN HOMOLOGAR UN PROTOCOLO NACIONAL El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las instituciones competentes, deberán emitir y homologar un Protocolo Nacional en la materia a fin de identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo. Ello a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad y de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de protección especial basados en las mejores prácticas internacionales de acogimiento, tanto en centros especializados de asistencia como en entornos familiares.

En México, la Red por los Derechos de la Infancia documentó que en 2024, más de 113 mil niños, niñas y adolescentes fueron presentados ante autoridades migratorias en México y que la gran mayoría de ellos fueron enviados a estaciones migratorias. Dicha red publicó un informe donde se documenta, de manera por demás contundente, que una de cada tres personas migrantes provenientes de México y Centroamérica, es niña, niño o adolescente y más que 60% de esas infancias han estado expuestas a algún tipo de violencia.