Plantean prohibir encierro de niños en estaciones migratorias, ante casos de abuso y maltrato

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    Plantean prohibir encierro de niños en estaciones migratorias, ante casos de abuso y maltrato
    En la Gaceta Parlamentaria se publicó que “en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes se garantizará la no privación de la libertad por motivos migratorios”. Cuartoscuro

Presentan iniciativa de reforma que prohíbe que menores de edad migrantes sean presentados y encerrados en estaciones del INM

CDMX.- Senadores del PAN presentaron una iniciativa de reforma que prohíbe que menores de edad con la calidad de migrantes sean presentados y encerrados en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) ello ante los casos de abusos y maltrato en dichos sitios por parte de personal y oficiales migratorios.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa que establece que “en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes se garantizarán, de manera adicional a lo establecido en el párrafo anterior, los derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios”.

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“Queda estrictamente prohibido el alojamiento, presentación o aseguramiento de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias”, se subraya en la reforma a la Ley de Migración.

Se indica que corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los Sistemas Estatales DIF y al de la Ciudad de México el proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que requieran servicios para su protección.

SISTEMA NACIONAL DIF Y ENTIDADES DEBERÁN HOMOLOGAR UN PROTOCOLO NACIONAL

El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las instituciones competentes, deberán emitir y homologar un Protocolo Nacional en la materia a fin de identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo.

Ello a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad y de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de protección especial basados en las mejores prácticas internacionales de acogimiento, tanto en centros especializados de asistencia como en entornos familiares.

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En México, la Red por los Derechos de la Infancia documentó que en 2024, más de 113 mil niños, niñas y adolescentes fueron presentados ante autoridades migratorias en México y que la gran mayoría de ellos fueron enviados a estaciones migratorias.

Dicha red publicó un informe donde se documenta, de manera por demás contundente, que una de cada tres personas migrantes provenientes de México y Centroamérica, es niña, niño o adolescente y más que 60% de esas infancias han estado expuestas a algún tipo de violencia.

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