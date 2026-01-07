Roberto Hernández, motociclista atropellado en CDMX, iba a recoger a su esposa y nunca llegó

/ 7 enero 2026
    Roberto Hernández, motociclista atropellado en CDMX, iba a recoger a su esposa y nunca llegó
    Roberto Hernández es el motociclista y repartidor que perdió la vida el pasado 3 de enero al ser atropellado por un vehículo particular y arrastrado por kilómetros en calles de la alcaldía de la Ciudad de México. FREEPIK

Lo que parecía un intercambio más de inconformidades en el tránsito de la CDMX terminó en un hecho fatal

Roberto Hernández, el motociclista y repartidor de una empresa de lácteos que perdió la vida el pasado 3 de enero al ser atropellado por un vehículo particular y arrastrado por dos kilómetros en calles de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, se dirigía a recoger a su esposa cuando perdió la vida.

Según reportes del periodista de nota roja, Carlos Jiménez (conocido como C4 Jiménez), con información de los familiares de motociclista, Roberto acudía a recoger a su pareja cuando tuvo el accidente en la intersección de Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en la colonia Constitución de 1917.

De acuerdo con los reportes oficiales, el cuerpo de Hernández dejó de ser arrastrado tras liberarse por un tope en la intersección de las calles Francisco Múgica y Félix Palavicini.

Debido a los reportes, paramédicos llegaron al lugar de los hechos; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, la zona fue acordonada y se notificó al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

TODO POR UN RECLAMO

Lo que parecía un intercambio más de inconformidades en el tránsito de la CDMX terminó en un hecho fatal. El pleito ocurrió en el cruce del Anillo Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la alcaldía Iztapalapa, donde un reclamo entre un motociclista y la conductora de un automóvil habría marcado el inicio de la tragedia.

De acuerdo con reportes periodísticos, el motociclista Roberto Hernández discutió brevemente con la conductora de un Honda City azul, modelo 2017. Las razones exactas del reclamo aún no han sido aclaradas por las autoridades, pero se presume que pudo tratarse de una maniobra imprudente o un conflicto típico de tránsito.

En cuestión de segundos, el reclamo escaló a un nivel irreversible. Lo que pudo resolverse con palabras terminó en un atropellamiento que hoy es investigado por la Fiscalía capitalina y que ha provocado una fuerte reacción social.

PREPARAN ORDEN DE APREHENSIÓN

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que está preparando una orden de aprehensión contra la persona presuntamente responsable por el atropello y homicidio del motociclista Roberto Hernández en calles de Iztapalapa el pasado 3 de enero.

La fiscal General de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, aseguró que la persona responsable de arrollar y arrastrar a un motociclista en calles de Iztapalapa está siendo buscada.

A declaraciones de Alcalde Luján, la persona investigada ya se encuentra en el radar de las autoridades y señaló que la investigación se mantiene bajo estricta reserva para proteger el debido proceso.

“Tenemos ya la investigación avanzada, es muy importante que hoy en día está el sigilo todavía para que no pongamos en riesgo la investigación, pero sí decir que la tenemos en el radar y que tenemos avances”, respondió Alcalde Luján sobre la persona que conducía el auto involucrado.

