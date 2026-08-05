Detienen a implicado en el robo a la casa de la influencer Karely Ruiz

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó la detención de un presunto integrante del grupo que participó en el robo cometido en el domicilio de la influencer Karely Ruiz, registrado la semana pasada en el municipio de San Nicolás de los Garza. En rueda de prensa, el fiscal general, Javier Flores Saldívar, confirmó la captura del sospechoso, aunque señaló que, por el momento, no se dará a conocer su identidad ni su edad. Únicamente indicó que fue localizado y detenido en su domicilio en la Colonia Portal del Fraile de Escobedo, a través de una orden de aprehensión.

De acuerdo con las investigaciones, los presuntos responsables formarían parte de una banda delictiva de la zona metropolitana de Monterrey dedicada a este tipo de robos. Además, una de las principales líneas de investigación apunta a que recibieron información sobre la vivienda por parte de una persona cercana al inmueble, lo que habría facilitado la planeación del atraco. Asimismo, señaló que las autoridades lograron recuperar parte de lo sustraído, consistente en 20 mil pesos en efectivo y joyería valuada en aproximadamente 200 mil pesos. Flores Saldívar indicó que el grupo criminal habría actuado con información proporcionada por personas cercanas a Ruiz o a su entorno: “al parecer se le dio información a esta banda por conducto de alguien cercano al domicilio de la influencer”. El funcionario detalló que la identificación del presunto responsable fue posible gracias a las huellas dactilares encontradas en la escena del robo, las cuales fueron cotejadas con bases de datos de la Fiscalía, permitiendo establecer su identidad y posterior ubicación, por lo que mantiene investigaciones para identificar y capturar al resto de los presuntos involucrados en el atraco.

ROBO A KARELY RUIZ El robo ocurrió durante la madrugada del 29 de julio, en la Colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, cuando un grupo de hombres ingresó al domicilio de la creadora de contenido, donde sometieron a su esposo y sustrajeron dinero en efectivo y diversos objetos de valor. Las indagatorias establecen que seis hombres armados ingresaron a la vivienda, donde presuntamente agredieron y amenazaron a las víctimas para exigirles dinero y objetos de valor. Durante el robo, los delincuentes dañaron teléfonos celulares; sin embargo, los afectados lograron salir del inmueble para solicitar ayuda. Tras la huida de los agresores, la familia de Karely Ruiz detectaron el robo de dinero en efectivo, joyería y diversos artículos de lujo. (Con información de El Universal y El Norte)