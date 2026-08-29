Hombres armados disparan e incendian ring en Hermosillo, previo a función de influencers

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    Hombres armados disparan e incendian ring en Hermosillo, previo a función de influencers
    Se esperaba también un cierre musical con la agrupación La Brissa. Cortesía

El espectáculo denominado “Noche Suprema” contemplaba peleas entre boxeadores profesionales e influencers

HERMOSILLO, SON.- Hombres armados irrumpieron la noche de este viernes en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, donde realizaron detonaciones y prendieron fuego al ring instalado para una función de boxeo programada para este sábado 29 de agosto.

El espectáculo denominado “Noche Suprema” contemplaba peleas entre boxeadores profesionales e influencers, además de un cierre musical con la agrupación La Brissa.

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Durante la agresión, decenas de deportistas se encontraban dentro de las instalaciones deportivas, por lo que algunas personas tuvieron que tirarse al piso y buscar refugio para ponerse a salvo.

El CUM se localiza a escasos metros de la estación de Policía Municipal de la zona norte de Hermosillo.

AGRESIÓN ARMADA GENERÓ FUERTE MOVILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Los bomberos realizaron labores para sofocar el incendio provocado en el área donde se encontraba instalado el ring.

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La agresión generó un fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores del inmueble, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

FUNCIÓN DE BOXEO FUE SUSPENDIDA; NO SE GARANTIZARON MEDIDAS DE SEGURIDAD

La Mesa Estatal de Seguridad informó posteriormente que la función “Noche Suprema” quedó suspendida a consecuencia de los actos vandálicos registrados en las instalaciones deportivas.

De acuerdo con la autoridad, aunque el promotor contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, no garantizó las medidas de seguridad que estaba obligado a proporcionar para la realización del espectáculo.

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La Mesa Estatal de Seguridad señaló que cualquier reclamo relacionado con la venta de boletos deberá dirigirse directamente al promotor, quien es responsable de la organización y comercialización del evento.

La autoridad precisó que los actos registrados este viernes estuvieron dirigidos contra la producción y organización de la función y no contra los espacios públicos ni las personas usuarias de las instalaciones.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por estos hechos. Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar y detener a los responsables, quienes deberán responder ante la autoridad competente.

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