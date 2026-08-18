Detienen a Juan Pérez, ‘El Mantecas’, alcalde de San Juan Tianguismanalco, Puebla

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México
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    Detienen a Juan Pérez, ‘El Mantecas’, alcalde de San Juan Tianguismanalco, Puebla
    Juan Pérez Moral, alcalde de San Juan Tianguismanalco, fue detenido en Atlixco por agentes de la FGE de Puebla; se desconoce el delito imputado.

El presidente municipal fue detenido en Atlixco por agentes de la FGE de Puebla; hasta ahora no se han informado los delitos que motivaron la orden

Juan Pérez Moral, conocido como “El Mantecas” y presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, Puebla, fue detenido este martes por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, quienes ejecutaron una orden de aprehensión en su contra.

La captura ocurrió en las instalaciones de la Casa Carmen Serdán, ubicada en la colonia Buena Vista de Atlixco, municipio vecino de San Juan Tianguismanalco. Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado oficialmente cuáles son los delitos que motivaron la orden de aprehensión contra el alcalde.

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DETENCIÓN OCURRIÓ EN LA CASA CARMEN SERDÁN DE ATLIXCO

De acuerdo con el registro de la Plataforma Nacional de Detenciones, la detención de Juan Pérez Moral quedó asentada a las 16:26 horas de este martes.

El operativo fue realizado por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla en las instalaciones de la Casa Carmen Serdán, ubicada en Atlixco, en la región a la que pertenece San Juan Tianguismanalco.

Al momento de la intervención, el presidente municipal se encontraba acompañado por sus hijos. Los menores permanecieron bajo resguardo del personal de la Casa Carmen Serdán mientras sus familiares acudían para recogerlos.

Hasta ahora, la Fiscalía estatal no ha emitido información pública sobre la captura ni ha precisado el delito por el que fue detenido el edil.

Tampoco se ha establecido oficialmente si la investigación que derivó en la orden de aprehensión está relacionada con sus funciones como presidente municipal o con algún otro hecho.

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JUAN PÉREZ MORAL FUE ALCALDE DE TIANGUISMANALCO POR SEGUNDA OCASIÓN

Juan Pérez Moral, “El Mantecas”, tiene aproximadamente 60 años, de acuerdo con la información de su registro electoral.

El político ha desarrollado su trayectoria pública principalmente en San Juan Tianguismanalco. Su primer periodo como presidente municipal ocurrió entre 2018 y 2021, después de ganar las elecciones locales correspondientes.

Posteriormente, regresó a la contienda electoral en 2024 y obtuvo nuevamente la presidencia municipal para el periodo 2024-2027.

En ese proceso electoral compitió por la coalición integrada por Morena y el Partido del Trabajo (PT). Durante la campaña y en las boletas electorales fue identificado con el sobrenombre de “El Mantecas”.

La detención ocurre mientras se encuentra en funciones como presidente municipal de San Juan Tianguismanalco.

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FISCALÍA NO HA INFORMADO LOS MOTIVOS DE LA APREHENSIÓN

Hasta el momento, la información disponible se limita a la ejecución de una orden de aprehensión contra el alcalde y a su registro en la Plataforma Nacional de Detenciones.

No se han dado a conocer públicamente los datos de la carpeta de investigación, los delitos que se le atribuyen ni las circunstancias que llevaron a un juez a emitir la orden correspondiente.

La situación jurídica de Juan Pérez Moral deberá definirse conforme avance el procedimiento judicial y las autoridades proporcionen información oficial sobre el caso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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