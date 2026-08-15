$!Detienen a secretario de Seguridad de Atlixco por abuso de autoridad y cohecho

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la aprehensión de Antonio Hernández Pacheco, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de Atlixco, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho. La detención fue informada por la autoridad ministerial en el boletín 428, emitido durante la madrugada de este sábado 15 de agosto de 2026. El funcionario quedó a disposición de un juez de Control, quien deberá determinar su situación jurídica.

JUEZ RESOLVERÁ VINCULACIÓN A PROCESO EL 19 DE AGOSTO Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba relacionados con la investigación y solicitó que Hernández Pacheco fuera vinculado a proceso. Sin embargo, el imputado solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el miércoles 19 de agosto. Mientras se desarrolla este procedimiento, el juez determinó que Hernández Pacheco permaneciera bajo prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso correspondiente. La determinación sobre una eventual vinculación a proceso dependerá del análisis que realice la autoridad judicial respecto de los datos de prueba presentados por la Fiscalía.

ORDEN DE APREHENSIÓN FUE CUMPLIMENTADA POR AGENTES INVESTIGADORES La orden de aprehensión contra Hernández Pacheco fue emitida por un juez de Control con sede en Atlixco. Agentes investigadores de la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía de Puebla fueron los encargados de cumplimentarla. En el operativo también participaron elementos de la Policía Estatal, quienes brindaron apoyo a los agentes ministeriales durante el cumplimiento de la orden judicial. De acuerdo con versiones difundidas después del operativo, el secretario de Seguridad Ciudadana habría sido asegurado sobre la autopista Puebla-Atlixco, después del entronque con la autopista Siglo XXI, en las inmediaciones de la Hacienda San Agustín. Otra referencia ubicó el aseguramiento en la zona donde comienza la autopista Vía Atlixcáyotl, en las inmediaciones del bulevar General Rafael Moreno Valle.

HERNÁNDEZ PACHECO ERA FUNCIONARIO DEL GOBIERNO DE ATLIXCO Antonio Hernández Pacheco aparecía oficialmente como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco, dentro del gabinete municipal encabezado por la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo. La Fiscalía estatal confirmó la investigación penal y los delitos por los que fue aprehendido, aunque no dio a conocer en ese momento mayores detalles sobre los hechos que sustentan las imputaciones. Los delitos señalados por la autoridad son abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho. La investigación se encuentra en etapa judicial y será el juez de Control quien determine si existen elementos suficientes para vincular al funcionario a proceso.

FISCALÍA NO LO RELACIONA OFICIALMENTE CON OTRAS INVESTIGACIONES La aprehensión ocurrió después de un despliegue de gran escala realizado en Puebla contra diversos mandos municipales señalados en versiones públicas por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Sin embargo, la autoridad ministerial no estableció oficialmente que Hernández Pacheco formara parte de la misma red investigada semanas antes en otros municipios poblanos. Por ello, hasta el momento, la investigación contra el funcionario de Atlixco se encuentra delimitada a los tres delitos comunicados por la Fiscalía estatal. La autoridad judicial deberá analizar los datos de prueba y determinar la situación jurídica del imputado, quien mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.