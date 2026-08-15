Detienen a secretario de Seguridad de Atlixco por abuso de autoridad y cohecho

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    Detienen a secretario de Seguridad de Atlixco por abuso de autoridad y cohecho
    Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Ciudadana de Atlixco, fue aprehendido por abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal. Fiscalía

Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad de Atlixco, fue aprehendido por abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la aprehensión de Antonio Hernández Pacheco, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de Atlixco, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

La detención fue informada por la autoridad ministerial en el boletín 428, emitido durante la madrugada de este sábado 15 de agosto de 2026. El funcionario quedó a disposición de un juez de Control, quien deberá determinar su situación jurídica.

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JUEZ RESOLVERÁ VINCULACIÓN A PROCESO EL 19 DE AGOSTO

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba relacionados con la investigación y solicitó que Hernández Pacheco fuera vinculado a proceso.

Sin embargo, el imputado solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el miércoles 19 de agosto.

Mientras se desarrolla este procedimiento, el juez determinó que Hernández Pacheco permaneciera bajo prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso correspondiente.

La determinación sobre una eventual vinculación a proceso dependerá del análisis que realice la autoridad judicial respecto de los datos de prueba presentados por la Fiscalía.

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ORDEN DE APREHENSIÓN FUE CUMPLIMENTADA POR AGENTES INVESTIGADORES

La orden de aprehensión contra Hernández Pacheco fue emitida por un juez de Control con sede en Atlixco.

Agentes investigadores de la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía de Puebla fueron los encargados de cumplimentarla.

En el operativo también participaron elementos de la Policía Estatal, quienes brindaron apoyo a los agentes ministeriales durante el cumplimiento de la orden judicial.

De acuerdo con versiones difundidas después del operativo, el secretario de Seguridad Ciudadana habría sido asegurado sobre la autopista Puebla-Atlixco, después del entronque con la autopista Siglo XXI, en las inmediaciones de la Hacienda San Agustín.

Otra referencia ubicó el aseguramiento en la zona donde comienza la autopista Vía Atlixcáyotl, en las inmediaciones del bulevar General Rafael Moreno Valle.

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HERNÁNDEZ PACHECO ERA FUNCIONARIO DEL GOBIERNO DE ATLIXCO

Antonio Hernández Pacheco aparecía oficialmente como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco, dentro del gabinete municipal encabezado por la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo.

La Fiscalía estatal confirmó la investigación penal y los delitos por los que fue aprehendido, aunque no dio a conocer en ese momento mayores detalles sobre los hechos que sustentan las imputaciones.

Los delitos señalados por la autoridad son abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

La investigación se encuentra en etapa judicial y será el juez de Control quien determine si existen elementos suficientes para vincular al funcionario a proceso.

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FISCALÍA NO LO RELACIONA OFICIALMENTE CON OTRAS INVESTIGACIONES

La aprehensión ocurrió después de un despliegue de gran escala realizado en Puebla contra diversos mandos municipales señalados en versiones públicas por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Sin embargo, la autoridad ministerial no estableció oficialmente que Hernández Pacheco formara parte de la misma red investigada semanas antes en otros municipios poblanos.

Por ello, hasta el momento, la investigación contra el funcionario de Atlixco se encuentra delimitada a los tres delitos comunicados por la Fiscalía estatal.

La autoridad judicial deberá analizar los datos de prueba y determinar la situación jurídica del imputado, quien mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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