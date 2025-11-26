Mujer que acuchilló a su pareja es dejada en libertad por actuar en legítima defensa, en NL

México
/ 26 noviembre 2025
    Mujer que acuchilló a su pareja es dejada en libertad por actuar en legítima defensa, en NL
    Una mujer quedó en libertad en Cadereyta después de que la Fiscalía de Nuevo León determinó que actuó en legítima defensa al apuñalar a su pareja, quien agredía a su hijo y la golpeaba en su domicilio. FOTO: ILUSTRATIVA | IA

La Fiscalía de Nuevo León determinó que Elizabeth “N” actuó en legítima defensa tras enfrentar la agresión de su pareja en una vivienda de Cadereyta

Monterrey, Nuevo León.- La mujer que el domingo acuchilló y mató a su pareja sentimental fue dejada en libertad por las autoridades tras comprobarse que actuó en legítima defensa, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Los hechos se registraron en una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas, en el cruce de Carlos Salazar y Modesto Arreola, en el municipio de Cadereyta.

La mujer identificada como Elizabeth “N” privó de la existencia a Héctor Adrián Morales, de 32 años, cuando ambos se encontraban en el domicilio que habitaban.

ELIZABETH APUÑALÓ A SU PAREJA PARA PROTEGER A SU HIJO Y A ELLA DE LAS AGRESIONES DEL HOMBRE

En un momento el hombre comenzó a reclamar a su hijo, de 8 años, que le había tomado un dinero y lo agarró del cuello, además de insultar y golpear a la mujer.

Entonces Elizabeth tomó un cuchillo para defenderse y en ese momento el hombre se lanzó sobre ella por lo que lo picó.

“Se concede libertad a la detenida por legítima defensa”, informó la noche de ayer martes la Fiscalía estatal.

