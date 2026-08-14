Influencer denuncia intimidación de guardias por grabar video frente a hotel en Escobedo

En redes sociales se viralizó el video del creador de contenido regiomontano Ray Monsiváis, quien documentó la agresión que sufrió por parte de un guardia de seguridad del Hotel Holiday Inn Express Sendero, mientras se encontraba grabando una reseña positiva de la nueva instalación en el municipio de Escobedo, Nuevo León, desde la vía pública. El tiktoker, quien es conocido por realizar reseñas urbanas y arquitectónicas en su ciudad, por lo que estaba documentando la fachada del hotel, pues el proyecto es nuevo en la zona de Escobedo, Nuevo León. Sin embargo, al estar sobre la banqueta el guardia lo abordó para prohibirle tomar videos bajo el argumento de que necesitaba un “permiso especial”. Pese a que pudo terminar en una anécdota desagradable, la situación subió de tono cuando el elemento de seguridad privada sujetó del brazo al joven creador de contenido para intentar meterlo por la fuerza a las instalaciones del hotel, pese a que se encontraba fuera del hotel.

Al pedir el apoyo de un segundo elemento de seguridad y denunciar el trato que tuvo su compañero hacia él, el otro guardia le explicó que no podía grabar las instalaciones desde la calle, pero al no contar con los fundamentos de la prohibición, el hombre terminó pidiendo una identificación, a lo que el influencer se negó.

“Yo estoy en la banqueta, en la vía pública. Cuando vaya y entre al hotel, ahí si me puedes prohibir”, manifestó su inconformidad el creador de contenido y pidió una explicación para grabar desde la calle. El uso de la fuerza y el presunto intento de retener al influencer desató la indignación de los internautas, quienes rápidamente viralizaron el video criticando la conducta del personal del establecimiento. Entre las manifestaciones de inconformidad se encuentran dejarle reseñas negativas al hotel en Google Maps, el cual al momento de la publicación de esta nota cuenta con 2.0 estrellas.

Su indignación se debió principalmente en el momento en que el guardia utilizó la fuerza física para sujetar al joven. Sobre todo porque Monsiváis no estaba intentando ingresar al inmueble ni realizar la grabación desde el interior del hotel, donde la empresa sí podría reservarse los permisos para grabar. CADENA DE HOTELES SE DESLINDA DE ALTERCADO Ante la presión de los usuarios de redes sociales, el operador hotelero en Monterrey de la franquicia internacional, Milenium Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V. lanzó un comunicado donde se deslindó de lo ocurrido con los guardias de seguridad. Además, aclaró que el establecimiento involucrado en el incidente no forma parte de las operaciones de la empresa.

“Los hechos difundidos en días recientes a través de redes sociales ocurrieron en la vía pública de un establecimiento totalmente ajeno a nuestra operación”, se lee en la publicación. Rechazó cualquier vínculo con los hechos y explicó que el lugar es ajeno a su administración.

Asimismo, la empresa aclaró que las propiedades que opera bajo la marca Holiday Inn en el área metropolitana de Monterrey únicamente son: • Holiday Inn Monterrey Parque Fundidora • Holiday Inn Express Monterrey Galerías San Jerónimo • Holiday Inn Express Monterrey Tecnológico ”Como grupo hotelero, reafirmamos nuestro compromiso absoluto con el respeto a los derechos constitucionales, el libre tránsito y la libertad de expresión en la vía pública”, se detalla en el comunicado. Con esta aclaración, la compañía busca separarse de la situación protagonizada por el creador de contenido y el personal de seguridad.