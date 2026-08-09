Impone Secretaría Anticorrupción sanciones a 226 servidores públicos en 6 meses

A través de un comunicado, explicó que las faltas no graves en que incurrieron las personas servidoras públicas son por incumplimiento con las funciones encomendadas, 242; abuso del cargo, 9; y abuso de funciones relacionados con acoso y hostigamiento sexual o laboral, 1.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, al segundo trimestre del año, impuso sanciones a 226 personas servidoras públicas del gobierno federal con cargos de nivel de mando por corromper el ejercicio de la función pública, al incurrir en faltas administrativas no graves, que van desde amonestaciones públicas y privadas hasta destituciones.

Detalló que los tipos de sanciones aplicadas fueron 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones públicas o privadas y 5 destituciones.

Precisó que la personas sancionadas ocupaban 10 cargos de titular de unidad, 8 de dirección general, 45 de dirección de área, 33 de subdirección y 130 de jefatura de departamento.

Adicionalmente, puntualizó que en cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 416 expedientes fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para su resolución por tratarse de faltas graves.

La dependencia destacó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta y afirmó que, en caso de impugnación, la Secretaría defenderá con firmeza la pena.

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno trabaja por la integridad en el servicio público y el fortalecimiento del combate a la impunidad”, dijo.