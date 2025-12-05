Detienen a seis generadores de violencia, entre ellos un adolescente, en Nuevo León

México
/ 5 diciembre 2025
    Detienen a seis generadores de violencia, entre ellos un adolescente, en Nuevo León
    Seis adultos y un adolescente señalados como generadores de violencia fueron capturados por el Grupo de Coordinación Metropolitana, en Nuevo León. FOTO: CORTESÍA
La Secretaria de Seguridad Pública informó de las detenciones derivadas de un dispositivo estratégico al sur de Monterrey

MONTERREY, NL.- Seis adultos y un adolescente señalados como generadores de violencia fueron capturados por el Grupo de Coordinación Metropolitana, en Nuevo León.

La Secretaria de Seguridad Pública del estado informó de las detenciones derivadas de un dispositivo estratégico al sur de Monterrey.

Los sucesos se registraron el mediodía del jueves en la colonia Independencia, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil pusieron en marcha un operativo para buscar a los sospechosos.

La primera intervención se registró en el cruce de Lago de Chapala y Colima, en donde encontraron a un adolescente de 16 años, quien sostenía una pelea con otra persona y al notar la presencia policial intentó escapar.

Tras una revisión le encontraron: un arma corta, 33 envoltorios de plástico con una sustancia sólida similar al cristal, 20 bolsas de plástico transparente con hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Más tarde, en las calles Lago de Chapala y Tabasco, visualizaron a un sujeto cuyas características coincidían con la descripción de su objetivo. En el sitio lograron capturar a Jonathan ‘N’, de 29 años.

Al presunto se le incautaron: un arma corta, 40 bolsas de hierba verde y seca con las características de la marihuana, 63 dosis de una sustancia sólida con las características de la droga conocida como cristal.

La última detención se ejecutó en las calles Porfirio Díaz y Lago de Pátzcuaro, en donde se concentraban cinco personas cuyas facciones y vestimenta eran similares a las de las personas que buscaban los uniformados.

Tras coparlos procedieron a su detención y se identificaron como: Iván ‘N’, de 36 años; Víctor ‘N’, de 42 años; Raúl ‘N’, de 51 años, Diego ‘N’, de 32 y Wendy ‘N’, de 25 años.

Se les decomisaron: cuatro armas cortas abastecidas, 201 bolsas anundadas y tipo ziploc con hierba verde y seca con las características de la marihuana, mil 308 envoltorios de una sustancia sólida parecida a la cocaína en piedra, 616 envoltorios con un polvo blanco similar a la cocaína, cuatro básculas digitales y dos mil pesos en efectivo.

“Las autoridades policiales ya buscaban a los sospechosos, pues se presume forma parte de un grupo delictivo en el que operan como generadores de violencia”, precisó la autoridad.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

