Cuidado con el ruido... habrá multas por exceso de decibeles en estos municipios de Nuevo León

Información
/ 3 diciembre 2025
    Cuidado con el ruido... habrá multas por exceso de decibeles en estos municipios de Nuevo León

Para prevenir el exceso de ruido durante las noches de diciembre, se implementarán sanciones y multas

Con las fechas decembrinas, vienen las fiestas navideñas, y con ellas, bastante ruido, ya sea por la música, por el tumulto de gente en cada locación.

Por ello, las autoridades del municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, han buscado recordarles a sus ciudadanos que las multas por el exceso de ruido podrán provocar un imprevisto bastante caro.

Se ha reiterado que la multa por exceso de decibeles alcanza el costo de los 6 mil 700 pesos, al igual que podría provocar un arresto administrativo de 36 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ¿cómo quedarían las multas de tránsito en 2026 según la Ley de Ingresos?

El director de Justicia Cívica en Guadalupe, Román Rocha, informó que las sanciones son aplicadas bajo el artículo 54, fracción cuarta del nuevo Reglamento de Justicia Cívica.

Las multas fluctúan entre los 4 mil 525 hasta los 6 mil 700 pesos, también puede ser un arresto administrativo por 36 horas o trabajos a favor de la comunidad’, reiteró Rocha.

Se informó que se implementarán operativos motorizados para agilizar las denuncias ciudadanas por exceso de decibeles en el municipio de Guadalupe. Se le recomendó a los ciudadanos evitar los reportes falsos para no desviar unidades de verdaderos incidentes.

Se detalló que los horarios, con los decibeles correspondientes, son:

De 6:00 AM a 22:00 PM, el ruido no debe superar los 55 decibeles.

De 22:00 PM a 6:00 AM, el máximo debe ser 50 decibeles.

Por su parte, el gobierno municipal de Escobedo ha informado que también implementará operativos para prevenir exceso de decibeles. Sin embargo, a comparación de Guadalupe, no se entregarán multas, sino que emitirán cédulas de citatoria para acudir el caso con un juez cívico.

Dependiendo del caso, la reunión con el juez cívico puede concluir con una:

*) Amonestación

*) Multa de 25 a 200 UMA

*) Arresto administrativo de hasta 36 horas.

*) Labor comunitaria

*) Plática de sensibilización

Para Escobedo, los operativos de vigilancia policial serán los fines de semana, desde las 10 de la noche, hasta la una de la madrugada.

TE PUEDE INTERESAR: Llaman a municipios de Coahuila a instalar consejos ciudadanos para combatir el ruido

Los horarios y nivel de decibeles son los siguientes:

6:00 AM a 22:00 PM, el ruido no debe superar los 68 decibeles

22:00 PM a 6:00 AM, el ruido no debe superar los 65 decibeles

En caso de no pagar la multa, el costo podría sumarse al predial.

Temas


Música
Navidad
multas

Localizaciones


Nuevo León
Guadalupe
ESCOBEDO

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”.

‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País.

Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez.

Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad

Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre.

YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal