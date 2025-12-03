Cuidado con el ruido... habrá multas por exceso de decibeles en estos municipios de Nuevo León

Con las fechas decembrinas, vienen las fiestas navideñas, y con ellas, bastante ruido, ya sea por la música, por el tumulto de gente en cada locación.

Por ello, las autoridades del municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, han buscado recordarles a sus ciudadanos que las multas por el exceso de ruido podrán provocar un imprevisto bastante caro.

Se ha reiterado que la multa por exceso de decibeles alcanza el costo de los 6 mil 700 pesos, al igual que podría provocar un arresto administrativo de 36 horas.

El director de Justicia Cívica en Guadalupe, Román Rocha, informó que las sanciones son aplicadas bajo el artículo 54, fracción cuarta del nuevo Reglamento de Justicia Cívica.

‘Las multas fluctúan entre los 4 mil 525 hasta los 6 mil 700 pesos, también puede ser un arresto administrativo por 36 horas o trabajos a favor de la comunidad’, reiteró Rocha.

Se informó que se implementarán operativos motorizados para agilizar las denuncias ciudadanas por exceso de decibeles en el municipio de Guadalupe. Se le recomendó a los ciudadanos evitar los reportes falsos para no desviar unidades de verdaderos incidentes.

Se detalló que los horarios, con los decibeles correspondientes, son:

De 6:00 AM a 22:00 PM, el ruido no debe superar los 55 decibeles.

De 22:00 PM a 6:00 AM, el máximo debe ser 50 decibeles.

Por su parte, el gobierno municipal de Escobedo ha informado que también implementará operativos para prevenir exceso de decibeles. Sin embargo, a comparación de Guadalupe, no se entregarán multas, sino que emitirán cédulas de citatoria para acudir el caso con un juez cívico.

Dependiendo del caso, la reunión con el juez cívico puede concluir con una:

*) Amonestación

*) Multa de 25 a 200 UMA

*) Arresto administrativo de hasta 36 horas.

*) Labor comunitaria

*) Plática de sensibilización

Para Escobedo, los operativos de vigilancia policial serán los fines de semana, desde las 10 de la noche, hasta la una de la madrugada.

Los horarios y nivel de decibeles son los siguientes:

6:00 AM a 22:00 PM, el ruido no debe superar los 68 decibeles

22:00 PM a 6:00 AM, el ruido no debe superar los 65 decibeles

En caso de no pagar la multa, el costo podría sumarse al predial.