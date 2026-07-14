Detienen al ‘francotirador de Atlixcáyotl’; disparó al menos a 14 automovilistas en Puebla

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla lograron la detención de Rafael ‘N’, identificado como el presunto ‘francotirador de la Atlixcayotl’, responsable de realizar disparons en contra de automovilistas en dicha zona con diferentes tipos de armas. El arresto ocurrió minutos despues de las 4:00 horas de este martes 14 de julio, tras un enfrentamiento armado en el fraccionamiento Santa Fe. De acuerdo con los primero reportes, el hombre recibió a balazos a los agentes que ejecutaban la orden de aprehensión en su contra. La presencia militar y las detonaciones de arma de fuego llamó la atención de habitantes y vecinos de la zona, sin embargo los accesos fueron restringidos durante varias horas por elementos del Ejército Mexicano.

La ciudadanía tenía desde enero reportando ataques de un ‘francotirador’. Al momento, se habrían reportado 14 casos, con dos personas heridas; una de ellas un menor de edad. ¿QUÉ SE SABE DE RAFAEL ‘N’, EL ‘FRANCOTIRADOR DE ATLIXCAYÓTL? Información preliminar refiere que Rafael ‘N’ sería el presunto autor de los ataques con arma de fuego en la transitada Vía Atlixcáyotl, hecho en el que al menos 14 personas fueron agredidas con disparos. Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado (FGE), ni de la República (FGR), han emitido un posicionamiento oficial sobre los delitos que enfrenta el detenido, el resultado del cateo en el domicilio del señalado ni de los objetos asegurados en el lugar.

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Se espera que durante las próximas horas ambas instituciones revelen a la prensa más detalles sobre este caso. LOS ATAQUES DEL FRANCOTIRADOR EN VÍA ATLIXCAYOTL El pasado miércoles 8 de julio se registró un nuevo ataque armado en la Vía Atlixcáyotl, tras casi un mes sin reportes relacionados con el tirador. El hecho elevó a 12 el número de casos documentados con el mismo modus operandi. Fue el conductor de un Volkswagen Pointer quien informó que mientras transitaba a la altura de Angelópolis escuchó una detonación y posteriormente descubrió un impacto en la puerta del copiloto.

Además compartió las fotografías del balazo en el vehículo. En estas se puede apreciar que el proyectil no atravesó por completo la carrocería, ni alcanzó el cristal de la ventana. El primer caso reportado fue reportado en enero de 2026 y fue el caso de un niño de 8 años quien recibió un impacto de bala en el rostro mientras transitaban por dicha avenida; el menor sobrevivió. A principios de febrero otro conductor reportó un impacto de bala en una de las puertas de su vehículo y tres días después, otros automovilistas reportaron daños similares tras circular por la vía Atlixcayótl.

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En abril de 2026 un repartidor de aplicación que viajaba en motocicleta fue impactado en una pierna; la bala le provocó una fractura. Para mayo se reportaron otros 4 casos similares, sin víctimas mortales. El pasado mes de junio también se habrían reportado cuatro casos nuevos con el mismo modus operandi, en la misma zona.