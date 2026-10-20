Detienen al juez Enrique Romero Razo en Puebla por caso de feminicidio

El juez Enrique Romero Razo fue detenido en Puebla tras un operativo de la Fiscalía General del Estado. La captura se realizó mediante un cateo en su vivienda localizada en la colonia El Ángel, dentro de la capital poblana.

La investigación en su contra inició por irregularidades legales cometidas a favor de un procesado por feminicidio. Se le acusa de gestionar maniobras jurídicas para intentar liberar a Manuel Forcelledo Nader, sujeto sentenciado a más de 70 años de prisión por el asesinato de Karla López Albert en 2014.

SOBORNÓ A LOS OFICIALES

El arresto incluyó un presunto intento de soborno por parte del juzgador hacia los agentes ministeriales. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, Romero Razo ofreció dinero a los oficiales para evitar su aprehensión durante el cateo.

Los delitos imputados se enfocan en la administración de justicia, según los reportes oficiales. La Fiscalía estatal señala que el funcionario público actuó de forma indebida para favorecer a personas privadas de la libertad por delitos graves.