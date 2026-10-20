Detienen al juez Enrique Romero Razo en Puebla por caso de feminicidio
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El juzgador es acusado de intentar liberar a un implicado en feminicidio. Fue aprehendido tras un operativo de las autoridades en Puebla.
El juez Enrique Romero Razo fue detenido en Puebla tras un operativo de la Fiscalía General del Estado. La captura se realizó mediante un cateo en su vivienda localizada en la colonia El Ángel, dentro de la capital poblana.
La investigación en su contra inició por irregularidades legales cometidas a favor de un procesado por feminicidio. Se le acusa de gestionar maniobras jurídicas para intentar liberar a Manuel Forcelledo Nader, sujeto sentenciado a más de 70 años de prisión por el asesinato de Karla López Albert en 2014.
SOBORNÓ A LOS OFICIALES
El arresto incluyó un presunto intento de soborno por parte del juzgador hacia los agentes ministeriales. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, Romero Razo ofreció dinero a los oficiales para evitar su aprehensión durante el cateo.
Los delitos imputados se enfocan en la administración de justicia, según los reportes oficiales. La Fiscalía estatal señala que el funcionario público actuó de forma indebida para favorecer a personas privadas de la libertad por delitos graves.
HABÍA ACUSADO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA
Romero Razo mantenía un conflicto con el Consejo de la Judicatura antes de ser capturado. El juez denunció públicamente que existía una persecución política en su contra y afirmó que las acusaciones formaban parte de un montaje judicial.
La restitución de su cargo generó diferencias entre juzgados federales y locales. Aunque el funcionario obtuvo amparos de la justicia federal para regresar a su puesto en Cholula, las autoridades estatales no ejecutaron la reinstalación debido a las investigaciones pendientes.