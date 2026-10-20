Detienen al juez Enrique Romero Razo en Puebla por caso de feminicidio

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen al juez Enrique Romero Razo en Puebla por caso de feminicidio
    Enrique Romero Razo, juez detenido en puebla por caso de feminicidio. X

El juzgador es acusado de intentar liberar a un implicado en feminicidio. Fue aprehendido tras un operativo de las autoridades en Puebla.

El juez Enrique Romero Razo fue detenido en Puebla tras un operativo de la Fiscalía General del Estado. La captura se realizó mediante un cateo en su vivienda localizada en la colonia El Ángel, dentro de la capital poblana.

Fallas técnicas frenan careo de Lydia Cacho con Mario Marín tras casi 21 años de litigio

La investigación en su contra inició por irregularidades legales cometidas a favor de un procesado por feminicidio. Se le acusa de gestionar maniobras jurídicas para intentar liberar a Manuel Forcelledo Nader, sujeto sentenciado a más de 70 años de prisión por el asesinato de Karla López Albert en 2014.

SOBORNÓ A LOS OFICIALES

El arresto incluyó un presunto intento de soborno por parte del juzgador hacia los agentes ministeriales. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, Romero Razo ofreció dinero a los oficiales para evitar su aprehensión durante el cateo.

Los delitos imputados se enfocan en la administración de justicia, según los reportes oficiales. La Fiscalía estatal señala que el funcionario público actuó de forma indebida para favorecer a personas privadas de la libertad por delitos graves.

Diputados aprueban reforma para tipificar y sancionar el reclutamiento forzado

HABÍA ACUSADO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA

Romero Razo mantenía un conflicto con el Consejo de la Judicatura antes de ser capturado. El juez denunció públicamente que existía una persecución política en su contra y afirmó que las acusaciones formaban parte de un montaje judicial.

La restitución de su cargo generó diferencias entre juzgados federales y locales. Aunque el funcionario obtuvo amparos de la justicia federal para regresar a su puesto en Cholula, las autoridades estatales no ejecutaron la reinstalación debido a las investigaciones pendientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Corrupción
Feminicidios

Localizaciones


Puebla

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Cadenas perpetuas

Cadenas perpetuas
true

El gran éxito de Sheinbaum de... regresar a donde estábamos

Señaló que la administración estadounidense ha presentado diversas propuestas para modificar las condiciones arancelarias, acompañadas de solicitudes específicas a México, algunas de las cuales continúan bajo revisión.

Sheinbaum respalda a Trump al confirmar que sí se está ‘muy cerca’ de alcanzar acuerdo comercial con EU
El ex fiscal de Chihuahua cuestionó las pruebas presentadas en su contra por el caso del laboratorio clandestino de El Pinal.

¿Quién fue?... César Jáuregui niega haber autorizado la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua, durante su audiencia judicial
El Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrirá el registro del programa Beca Rita Cetina 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos en secundaria y la beca anual de 2 mil 500 para primaria.

Sheinbaum reabre registro para depositarle hasta 2 mil 500 pesos a estudiantes de primaria y secundaria; requisitos y cómo inscribirse
Bono y U2 regresarán a un espectáculo de medio tiempo de la NFL después de casi 25 años, ahora en el duelo entre Packers y Rams.

U2 regresa a la NFL: dará show de medio tiempo en el Packers vs Rams de Thanksgiving 2026
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizan una nueva disputa histórica, ahora por el reconocimiento al mejor Balón de Oro de todos los tiempos.

Messi y Cristiano pelean por el mejor Balón de Oro de la historia: CR7 lidera la votación