Diputados aprueban reforma para tipificar y sancionar el reclutamiento forzado

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    Diputados aprueban reforma para tipificar y sancionar el reclutamiento forzado
    Al menos 30 mil menores de edad participan en México en actividades vinculadas con la delincuencia organizada, según la CIDH. Cortesía

Quedó aprobada en lo general y particular por 419 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios

CDMX.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal, para tipificar y sancionar penalmente el reclutamiento forzado de personas por el crimen organizado, un fenómeno que carecía de un tipo penal autónomo a nivel federal.

Quedó aprobada en lo general y particular por 419 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios, por lo que fue turnada al Senado de la República.

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Durante el debate, la diputada de Morena, Elena Edith Segura Trejo, reconoció que el reclutamiento forzado es un delito “que hasta el día de hoy ha permanecido en gran medida invisibilizado”.

“La falta de una tipificación específica no significa que el reclutamiento no exista; significa que durante años hemos enfrentado un vacío jurídico que ha dificultado el poder identificarlo, investigarlo y sancionarlo como realmente es”, declaró.

RECLUTAMIENTO SE REALIZA A TRAVÉS DE ENGAÑOS

La legisladora e integrante de la Comisión de Justicia explicó que dicha clase de reclutamiento puede hacerse a través de engaños, falsas ofertas de empleo, amenazas, violencia, coacción o aprovechándose de las condiciones de vulnerabilidad de las personas y de comunidades con altos niveles de pobreza y marginación.

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“Combatir este acto significa impedir que la delincuencia organizada encuentre en la pobreza, el miedo y la vulnerabilidad una oportunidad para fortalecerse. Significa proteger la libertad, la dignidad y los derechos humanos de quienes son captados y garantizar una atención especial a nuestras niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

NIÑOS, PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL RECLUTAMIENTO FORZADO

La diputada del PT, Lilia Aguilar, advirtió que las principales víctimas de este crimen son los niños, a quienes meten con engaños o amenazas al negocio de la siembra de amapola: “Y esos niños no son delincuentes están ahí porque es eso o los matan, y esos niños son víctimas no solamente de trata sino de un secuestro abierto”.

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Envió un mensaje a los integrantes de la delincuencia organizada: “Le mandamos un mensaje claro al narco. diciendo que nuestras niñas niños y adolescentes no se tocan”, declaró.

30 MIL MENORES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CRIMINALES: CIDH

La diputada del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, expuso que, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “al menos 30 mil menores de edad participan en México en actividades vinculadas con la delincuencia organizada. 30 mil infancias que deberían estar construyendo sueños y no aprendiendo a cometer delitos”.

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Dijo que, además, existen estimaciones de que entre 150 mil y 250 mil menores de edad viven en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado: “Cuando el crimen organizado recluta a un niño no solamente le arrebata su libertad, le roba su infancia su inocencia y su futuro”.

SANCIONES Y MULTAS POR RECLUTAMIENTO FORZADO

De acuerdo con el proyecto legislativo, se prevén sanciones de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, a quien invite, induzca, incorpore o reclute a personas con la intención de formar parte del crimen organizado.

Se clasifica específicamente como “forzado” cuando se cometa mediante intimidación, amenaza, coacción, violencia física o moral o abuso de poder. Esta penalización aplica si el enganche se lleva a cabo por medios impresos, electrónicos o cualquier otra vía.

Las penas aumentan hasta 30 años de cuando las víctimas sean menores de 18 años, y en el caso de menores de edad no se requerirá acreditar el uso de violencia o engaño, y el presunto “consentimiento” del menor no excluirá de la responsabilidad penal al reclutador.

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Las penas propuestas se incrementarán, hasta en un 50%, si quien recluta es o fue funcionario de corporaciones de seguridad, fuerzas armadas o del sistema penitenciario; si el delito se comete contra grupos vulnerables como personas de comunidades indígenas, afromexicanas, migrantes en situación de movilidad o personas con discapacidad.

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