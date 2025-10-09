Detienen en Cancún a 3 del CJNG con droga y armas en avión privado

    En 2025 han interceptado al menos 14 vuelos privados con droga o armamento, principalmente al sur del País. FOTO: TOMADA DE REDES

Autoridades fueron alertadas y en la terminal aérea los sorprendieron con arsenal y casi 40 kilogramos de droga en el equipaje

Tres hombres provenientes de Guadalajara, Jalisco, fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo, en posesión de un arsenal y casi 40 kilogramos de droga en su equipaje, informó la Guardia Nacional (GN).

La corporación indicó que los tres sujetos se trasladaron a bordo de un vuelo privado y que, como parte de los operativos de vigilancia aérea y terrestre dentro del Plan Nacional de Seguridad, recibió una alerta sobre el arribo de una aeronave sospechosa procedente del aeropuerto de Guadalajara.

Durante la inspección al avión en la zona de aterrizaje, los agentes detectaron anomalías en la documentación del vuelo y procedieron a revisar el compartimento de equipaje, donde hallaron armamento, cargadores y múltiples paquetes con estupefacientes envueltos en cinta adhesiva.

En total, fueron asegurados 3,300 cartuchos útiles de diversos calibres, 50 cargadores, un cargador tipo tambor y cinco cintas eslabonadas con 100 cartuchos calibre 5.56 mm cada una, además de un fusil AK-47 calibre 7.62 mm, conocido como “cuerno de chivo”, arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, localizaron 32 bolsas que contenían alrededor de 39 kilogramos de droga, presumiblemente metanfetamina y cocaína, de acuerdo con pruebas iniciales de campo realizadas por peritos federales.

También fue asegurada una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, cuyo conteo y procedencia se encuentran bajo investigación.

Fuentes federales señalaron que los tres detenidos serían integrantes de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que ha extendido sus operaciones hacia el Caribe mexicano en los últimos años, especialmente en los corredores turísticos de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde disputan el control del narcomenudeo y la seguridad de rutas aéreas clandestinas.

Autoridades no descartan que la aeronave estuviera simulando vuelos ejecutivos para el trasiego de armas y drogas, utilizando planes de vuelo alterados y operadores privados.

La aeronave quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal y de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que revisan su plan de vuelo, matrícula y posibles modificaciones estructurales.

También se investiga si la tripulación contaba con permisos falsificados o si se trata de un avión previamente relacionado con otros traslados ilícitos.

Los tres individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Quintana Roo, bajo cargos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, posesión de narcóticos con fines de transporte y posible delincuencia organizada.

El armamento, las municiones y la droga asegurada fueron trasladados bajo resguardo militar a instalaciones de la Base Aérea Militar 10 en Cancún para su clasificación y resguardo pericial.

En lo que va de 2025, advirtieron las fuentes, autoridades federales han interceptado al menos 14 vuelos privados con droga o armamento, principalmente en los estados de Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco.

