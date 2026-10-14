$!Detienen en Guadalajara a ‘El Cromo’, presunto líder de Los Cromos vinculado al CJNG

Iván “N”, alias “El Cromo”, identificado por autoridades federales como uno de los presuntos líderes de la organización criminal Los Cromos, fue detenido en Guadalajara, Jalisco. El grupo es señalado por su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La detención fue informada este miércoles por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien señaló que el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación coordinados entre dependencias federales y autoridades estatales.

De acuerdo con el funcionario, el detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, así como una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, mencionada en registros de inteligencia.

¿QUIÉN ES ‘EL CROMO’ Y DE QUÉ DELITOS SE LE ACUSA? Según la información difundida por García Harfuch, Iván “N” es identificado como uno de los líderes de Los Cromos, organización presuntamente relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas. Las autoridades también vinculan a esta estructura delictiva con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro en municipios de Oaxaca como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero. La SSPC indicó que el grupo opera principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, donde las autoridades federales y estatales mantienen acciones de investigación para identificar a sus integrantes y debilitar su estructura operativa y financiera. LOS CROMOS SON INVESTIGADOS POR HOMICIDIO DE UNA NIÑA EN JUCHITÁN En su mensaje, García Harfuch señaló que Los Cromos también están bajo investigación por su presunta participación en el homicidio de una niña de cuatro años ocurrido en Juchitán de Zaragoza. El secretario de Seguridad indicó que se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos por información que permitiera localizar y detener a Iván “N”. Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades no detalla cuál habría sido la participación específica de “El Cromo” en ese caso. La referencia forma parte de las investigaciones relacionadas con la organización criminal.

OPERATIVO DE INTELIGENCIA LLEVÓ A ‘EL CROMO’ DE OAXACA A JALISCO La SSPC informó que las labores de análisis y recopilación de información permitieron rastrear el paradero del presunto líder criminal desde Oaxaca y Chiapas hasta Guadalajara, donde finalmente se realizó la detención. El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia iniciados en 2025 y se integró a la denominada operación Sable, en la que participan fuerzas federales y estatales para combatir a grupos delictivos en el Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con el comunicado oficial, la captura se concretó sin efectuar disparos y contó con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR), la Defensa, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades de Oaxaca y Jalisco. La dependencia señaló que las acciones realizadas en el marco de la operación Sable han derivado en más de 250 detenciones, incluidas las de presuntos mandos criminales y operadores financieros. DETENCIÓN OCURRE TRAS CAPTURA DEL EXALCALDE DE JUCHITÁN García Harfuch indicó que la detención de Iván “N” da continuidad a las investigaciones que llevaron, el pasado 23 de septiembre, a la captura de Miguel “N”, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, así como de otro presunto integrante de la estructura criminal. Según el funcionario, ambos fueron detenidos por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, además de posibles esquemas de protección a organizaciones delictivas. La información difundida por las autoridades sitúa estas detenciones dentro de las acciones de investigación contra Los Cromos y sus presuntos vínculos con actividades criminales en el Istmo de Tehuantepec.

La SSPC señaló que la estrategia busca debilitar las estructuras de mando, operación y apoyo de las organizaciones delictivas que actúan en esa región, considerada estratégica por su infraestructura logística y su importancia para el comercio y las actividades económicas. Las investigaciones continuarán para determinar la responsabilidad de Iván “N” en los delitos que se le atribuyen y establecer la posible participación de otros integrantes de la organización.