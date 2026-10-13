Fiscalía de Morelos defiende intercambio de detenido por tres agentes ministeriales: ‘el crimen no doblegó al Gobierno’, asegura

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    Fiscalía de Morelos defiende intercambio de detenido por tres agentes ministeriales: ‘el crimen no doblegó al Gobierno’, asegura
    “Continuamos combatiendo los delitos en todo el estado”, declaro el funcionario. Cuartoscuro

El Fiscal del estado, avaló el intercambio de un detenido por tres agentes ministeriales capturados y torturados

CUERNAVACA, MOR.- El intercambio de un detenido, vinculado al cártel de Pueblos Unidos, por tres agentes ministeriales capturados y torturados por integrantes de esa célula criminal en el municipio de Totolapan, fue una determinación institucional, dijo el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

“No se puede decir que la delincuencia doblegó al gobierno del estado, porque continuamos combatiendo los delitos en todo el estado”, agregó el fiscal en conferencia de prensa.

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Luis Flores Barrios, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), precisó que la incursión al municipio de Totolapan inició con la entrega de un bien inmueble, cuyo acto se ejecutó con éxito.

Durante la práctica judicial, dijo Flores, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) instaló un cerco para la entrega del bien inmueble y fue informado sobre la presencia de José David “El Güero del GYM”, un presunto generador de violencia, a quien detuvieron al término del acto protocolario.

SECUESTRAN A TRES ELEMENTOS DE LA POLICÍA Y DESIGNAN UN NEGOCIADOR

Eran alrededor de 14:50 horas cuando el personal salió del municipio de Totolapan y después hacia Atlatlahuacan, en la zona norte de Morelos, pero al filo de las 15:30-16:00 horas recibieron el reporte sobre el secuestro de sus tres compañeros, que realizaban actos de investigación en la zona ajenos al operativo que se había realizado.

Para ese momento la fiscalía, conforme a los protocolos de acción antisecuestros, designó un negociador y abrió un techo de negociación para saber la exigencia de la otra parte y lograr la libertad de los agentes ministeriales.

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Pasadas las 19:30 horas, la delincuencia entregó en un vehículo a uno de los agentes con una herida de bala, los otros dos fueron intercambiados en el arco de Santa Bárbara, en Totolapan, por el detenido.

MUEREN CUATRO ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Luis Bucio Quiroz, confirmó que los cuatro elementos muertos durante un accidente de la unidad que los llevaba al municipio de Totolapan, eran integrantes de la Guardia Nacional, con grado de cabos.

Bucio afirmó que la camioneta tuvo un descontrol al tomar la curva del puente que cruza hacia el entronque con la autopista La Pera Cuautla, y dos de los elementos salieron proyectados. Uno quedó colgando del puente y otro cayó de una altura superior a los cinco metros.

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Dijo que desde su llegada a la Secretaría uniformó a 63 integrantes de la Guardia Nacional para reforzar la corporación y todos ellos pasaron los exámenes de Centro de confianza.

En conferencia de prensa, el fiscal Blumenkron y los secretarios de Gobierno y de Seguridad, Edgar Maldonado Ceballos y José Luis Bucio, aseguraron que detendrán al “Güero del GYM”. En Morelos hay gobernabilidad, afirmó Maldonado Ceballos.

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