Detienen en Mexicali a Víctor Alfonso ‘N’, alias ‘El Ciego’, presunto integrante de ‘Los Rusos’
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Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, fue detenido, por segunda vez, en Mexicali; tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado
Víctor Alfonso “N”, identificado como Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, fue detenido en Mexicali, Baja California, durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
De acuerdo con el funcionario, el detenido es señalado como integrante de “Los Rusos”, grupo vinculado por las autoridades con el Cártel de Sinaloa y al que identifican como generador de violencia en la región.
A través de su cuenta de X, García Harfuch informó que Víctor Alfonso “N” cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado y que las investigaciones lo relacionan con homicidios, extorsiones, distribución de droga, actividades de sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.
La detención fue resultado de trabajos de investigación e información del Centro Nacional de Inteligencia, en una operación en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y autoridades estatales.
VÍCTOR ALONSO ‘N’, ALIAS EL CIEGO, FUE DETENIDO TRAS INVESTIGACIÓN
La SSPC detalló que las corporaciones identificaron, mediante labores de investigación e inteligencia, la zona de movilidad del hombre de 26 años.
Con la información obtenida se implementó un operativo coordinado en Mexicali. Los agentes localizaron a una persona que coincidía con las características del objetivo de investigación y, después de corroborar su identidad, procedieron a detenerla.
La dependencia señaló que Víctor Alfonso “N” es relacionado con actividades de distribución de narcóticos, homicidios, amenazas e intimidación contra integrantes de instituciones de seguridad. También confirmó que existe una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado con ventaja.
Tras la detención, los agentes le informaron sus derechos y lo pusieron a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica.
‘EL CIEGO’ YA HABÍA SIDO DETENIDO EN 2025
Esta no sería la primera detención de Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”. En julio de 2025 fue detenido junto con otras cuatro personas en Ciudad Guadalupe Victoria, Mexicali.
En aquella ocasión, los agentes interceptaron el vehículo Mercedes Benz modelo 2005 en el que circulaban debido a que, según el reporte proporcionado, viajaba a exceso de velocidad sobre la carretera estatal número 3.
Junto con Martínez Barraza fueron detenidos Juan Antonio “N”, Adán Ramiro “N”, alias “El Timmy”, Andrea Monserrat “N” y Samantha Elizabeth “N”, todos originarios de Mexicali.
Durante la inspección realizada en ese momento, las autoridades localizaron 14 gramos de cocaína distribuidos en 20 dosis, así como 56 gramos de metanfetamina en 91 dosis y otros 107 gramos de la misma sustancia.
La SSPC señaló que la nueva detención forma parte de las acciones coordinadas entre instituciones federales y autoridades de Baja California para ubicar y detener a personas identificadas como generadoras de violencia en la entidad.