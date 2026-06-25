Detienen en Michoacán a Ernesto Rafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, objetivo prioritario vinculado a extorsión y homicidio

De acuerdo con lo publicado, la detención se llevó a cabo con la participación de la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC federal y la Guardia Nacional.

A través de sus redes sociales, el titular de la dependencia, Omar García Harfuch , dio a conocer que el operativo fue realizado en la entidad michoacana como parte de acciones coordinadas entre instituciones federales y estatales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de Ernesto Rafael “N”, identificado como alias “Sierra 1”, señalado como objetivo prioritario y presunto generador de violencia en Morelia, Michoacán.

SIERRA 1 ES VINCULADO CON LOS DELITOS DE EXTORSIÓN, HOMICIDIO Y SECUESTRO EN MORELIA

García Harfuch señaló que el detenido es señalado por su presunta relación con delitos como extorsión, homicidio y secuestro, además de ser considerado uno de los principales generadores de violencia en la capital del estado.

En el mensaje difundido en redes sociales, el funcionario indicó que Ernesto Rafael “N” había evadido previamente a las autoridades en dos ocasiones y que contaba con una orden de aprehensión vigente al momento de su captura. Asimismo, lo vinculó con la investigación por el homicidio de un productor mezcalero en Morelia.

Durante el operativo también fue detenida una mujer identificada como su pareja sentimental. En el cateo realizado en el lugar fueron aseguradas armas de alto poder y diversas dosis de droga, de acuerdo con la información oficial.

FISCALÍA DE MICHOACÁN ANUNCIA DECOMISO DE ARMAS Y DROGAS DURANTE DETENCIÓN DE ERNESTO RAFAEL ‘N’

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la detención de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, se realizó como parte de un operativo en el que también fueron aseguradas armas de fuego de alto poder y sustancias con características de narcóticos.

La autoridad estatal lo identificó como presunto generador de violencia en la zona suroriente de Morelia y señaló que enfrenta señalamientos relacionados con actividades de extorsión a comerciantes, madereros y empresarios de la capital michoacana.

La Fiscalía informó lo siguiente sobre el operativo:

“Como resultado de un operativo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logró la detención de Ernesto Rafael “N”, el “Sierra 1”, identificado como objetivo prioritario por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto, con presencia en la zona Oriente de Morelia.”

“La acción operativa se llevó a cabo mediante un cateo autorizado por un Juez de Control en un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado del Nororiente de Morelia.”

“Durante la diligencia fueron localizadas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como diversas dosis de sustancias con características de narcótico, por lo que Ernesto Rafael y una mujer, identificada como su pareja, fueron detenidos en flagrancia por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.”

“Derivado de los trabajos de inteligencia e investigación, la FGE y la SSP mantienen abiertas diversas indagatorias en las que Ernesto Rafael “N” es investigado por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto, además de ser líder delincuencial y ser el encargado de la red de extorsión a madereros y comerciantes en Madero, San Miguel del Monte, Jesús del Monte y localidades como El Capulín y El Duende, además de mantener asolados a los ambientalistas de la zona.”

“De igual manera líneas de investigación lo señalan como probable responsable del homicidio registrado en agravio del empresario mezcalero Sergio R., ocurrido el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre, así como por otros hechos relacionados con el secuestro agravado de tres hombres registrado durante el 2025.”