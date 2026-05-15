Detienen en Querétaro a propietario de Tamayo Capital por presunto fraude de 500 mdp en Nuevo León

El dueño de la desarrolladora inmobiliaria Tamayo Capital, fue detenido en Querétaro, como parte de una investigación por un presunto fraude de 500 millones de pesos en Nuevo León. La Fiscalía de Querétaro informó que la detención se realizó en colaboración con agentes de la Fiscalía General de Nuevo León.

En una ficha informativa, autoridades de aquel estado detallaron que Alejandro ‘N’ fue capturado en el sector de Bosques del Acueducto.

“De acuerdo con las investigaciones”, informaron en el comunicado, “el imputado presuntamente incumplió diversos contratos de inversión”. “Las afectaciones económicas ascienden aproximadamente a 500 millones de pesos. Existen múltiples víctimas relacionadas con los hechos investigados”. Aunque el dueño de la inmobiliaria fue identificado solo como Alejandro ‘N’, trascendió que se trata de Alejandro Ibarra, propietario de la desarrolladora Tamayo Capital.

A las 17:30 horas, la Fiscalía de Nuevo León publicó en X una foto en la que aparece el detenido ya en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, en el edificio principal de la coporación localizado en Gonzalitos.

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