Detienen en Sinaloa a ‘Tronco’ y Milton “N” por secuestro de 10 mineros

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México
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    Detienen en Sinaloa a ‘Tronco’ y Milton “N” por secuestro de 10 mineros
    Detención de dos integrantes del grupo delictivo “Los Menores” por secuestro en La Concordia, Sinaloa Defensa

Elementos federales capturaron a implicados en el secuestro de 10 trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, donde aseguraron armas de alto calibre y droga.

En un operativo de Inteligencia Militar Central, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía estatal de Sinaloa, detuvieron a Ángel Gabriel “N”, alias “Tronco”, y a Milton Yair “N” en el municipio de Concordia.

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A través de su cuenta en X, la Secretaría de la Defensa Nacional informó la captura de estos integrantes de “Los Menores”. Dicha facción está vinculada con Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, identificado como jefe regional de “Los Chapitos”.

A los sospechosos se les imputa el secuestro de diez trabajadores de la empresa Minera Canam Vizsla Silver Corp. Este hecho ocurrió el pasado 23 de enero de 2026 en el municipio de Concordia, Sinaloa.

La captura fue posible gracias a patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres. Durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron dos armas largas con aditamento lanzagranadas calibre 40 mm, cargadores, cartuchos, equipo táctico y diversas drogas.

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Tanto Ángel Gabriel “N” como Milton Yair “N”, junto con las armas y los objetos decomisados, quedaron a disposición de la FGR en Culiacán, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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