Detienen en Sinaloa a ‘Tronco’ y Milton “N” por secuestro de 10 mineros

En un operativo de Inteligencia Militar Central, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía estatal de Sinaloa, detuvieron a Ángel Gabriel “N”, alias “Tronco”, y a Milton Yair “N” en el municipio de Concordia.

A través de su cuenta en X, la Secretaría de la Defensa Nacional informó la captura de estos integrantes de “Los Menores”. Dicha facción está vinculada con Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, identificado como jefe regional de “Los Chapitos”.

A los sospechosos se les imputa el secuestro de diez trabajadores de la empresa Minera Canam Vizsla Silver Corp. Este hecho ocurrió el pasado 23 de enero de 2026 en el municipio de Concordia, Sinaloa.

La captura fue posible gracias a patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres. Durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron dos armas largas con aditamento lanzagranadas calibre 40 mm, cargadores, cartuchos, equipo táctico y diversas drogas.