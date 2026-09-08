Detienen a mujer señalada de asesinar a su pareja en Ciudad Juárez

Una mujer fue detenida en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de ser señalada como probable responsable de la muerte de su pareja sentimental, quien fue agredido con un objeto punzocortante.

La mujer fue identificada como Aurora M. C., de 38 años, y quedó detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en una tienda de abarrotes ubicada en el cruce de las calles La Luz y Agustín Cheche Álvarez, en el fraccionamiento Jardines del Valle. Los agentes municipales realizaban labores de vigilancia cuando un ciudadano les hizo señas para solicitar su intervención. El hombre informó que al interior de una tienda se encontraba una pareja involucrada en un conflicto familiar y que una de las personas pedía auxilio a gritos.

Ante el reporte, los policías se trasladaron al establecimiento, donde localizaron a un hombre inconsciente, tendido en el área de cobro y con lesiones de consideración en el abdomen. Junto a él se encontraba una mujer, quien presentaba aparente estado de ebriedad y manchas de sangre en distintas partes del cuerpo. Sobre una mesa, los agentes localizaron un objeto punzocortante con manchas hemáticas, por lo que aseguraron el área y solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar y, tras valorar al hombre, de aproximadamente 50 años de edad, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La SSPM informó que, durante las primeras indagatorias, testigos señalaron a la mujer como la probable responsable de haber agredido a su pareja sentimental. Por estos hechos, los policías municipales detuvieron a Aurora M. C., quien fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Como parte de la intervención, también fue asegurado un objeto punzocortante, descrito preliminarmente como un cuchillo o machete, que presentaba manchas hemáticas y que presuntamente habría sido utilizado durante la agresión. Tras la lectura de sus derechos, la mujer y el objeto asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.