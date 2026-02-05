Detienen en Sonora a capo de red de fentanilo buscado en EU

México
/ 5 febrero 2026
    Detienen en Sonora a capo de red de fentanilo buscado en EU
    Junto con ‘Nido’ fueron detenidas otras dos personas que presuntamente integran la organización. ESPECIAL

Rubén Orlando Nido es identificado como líder de una célula que trafica drogas sintéticas a EU

Rubén Orlando Nido, alias “Nido”, identificado como presunto líder de una célula dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y señalado como objetivo de agencias antidrogas estadounidenses, fue detenido en Sonora por elementos de la Marina.

La captura ocurrió en el Municipio fronterizo de Nogales tras un operativo en el que personal naval llevó a cabo tres cateos simultáneos en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Junto con Nido fueron detenidos José Raúl Santamaría Arvizu, alias “Santa”, señalado como segundo al mando, y José Román Santamaría Ramírez, presunto integrante de la misma organización.

De acuerdo con autoridades federales, la célula operaba en la frontera Sonora-Arizona y estaba dedicada al envío de drogas sintéticas al mercado estadounidense.

Las autoridades también aseguraron un arma larga abastecida, cartuchos y cargadores, pastillas de droga sintética tipo fentanilo, vehículos, teléfonos celulares y computadoras, así como documentación financiera ligada a la estructura criminal.

Los detenidos quedaron a disposición de la FGR para determinar su situación jurídica, se indicó.

