Detienen en Sonora a ‘El Tomate’, integrante del grupo delictivo ‘Los Gigios’ y objetivo prioritario

México
/ 30 octubre 2025
    Detienen a Martín Jesús “N”, alias ‘El Tomate’, integrante de “Los Gigios” en Nogales, Sonora, durante operativo conjunto federal y estatal que busca desarticular redes de narcotráfico y secuestro FOTO: SSPC

Martín Jesús “N”, alias ‘El Tomate’, fue capturado en Nogales, Sonora, por autoridades federales y estatales por narcotráfico y delincuencia organizada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Martín Jesús “N”, alias ‘El Tomate’, en el municipio de Nogales, Sonora. El detenido es señalado como integrante del grupo delictivo “Los Gigios” y se le considera un objetivo prioritario para las autoridades locales y federales.

A través de sus redes sociales, Harfuch indicó:

“En Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la @fgjesonora y @SEMAR_mx fue detenido Martín Jesús ‘N’, alias ‘Tomate’, integrante del grupo delictivo ‘Los Gigios’ e identificado como objetivo prioritario en la entidad. Está relacionado con delitos contra la salud, secuestro y cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada.”

OPERATIVO QUE CULMINÓ CON LA DETENCIÓN DE ‘EL TOMATE’ FORMA PARTE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que la operación fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación. En la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y SSPC, en coordinación con autoridades locales.

El operativo tuvo como objetivo detener a generadores de violencia que afectan la tranquilidad de la ciudadanía, identificando a Martín “N” dentro de su zona de operación en Nogales. Durante los recorridos de reconocimiento, los efectivos marcaron el alto al detenido y aseguraron dosis de droga, con lo que se procedió a su detención.

Tras ser informado de sus derechos de ley, Martín “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. Cabe señalar que, según información cruzada con las autoridades, el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada, relacionada con delitos contra la salud.

APENAS 9 DÍAS ANTES, AUTORIDADES DETUVIERON A FRANCISCO ERNESTO ‘N’, OTRO INTEGRANTE DE ‘LOS GIGIOS’

Esta detención se da pocos días después de que, el pasado 21 de octubre, la Marina detuviera a otro operador clave de “Los Gigios”, identificado como Francisco Ernesto “N”. El arresto se realizó en un domicilio de la colonia Buenos Aires, en Nogales, Sonora.

Durante el cateo realizado bajo estricto apego a los derechos humanos y protocolos de actuación, las autoridades aseguraron 40 dosis de cristal y cocaína, confirmando la participación de este grupo delictivo en delitos de distribución y venta de droga en la región.

El grupo delictivo “Los Gigios” opera en el municipio de Nogales, Sonora y está vinculado a delitos contra la salud y secuestro. Las detenciones recientes forman parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales, con el objetivo de desarticular sus operaciones y garantizar la seguridad de la población.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Narcotráfico

Localizaciones


Sonora

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

