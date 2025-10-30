Detienen en Sonora a ‘El Tomate’, integrante del grupo delictivo ‘Los Gigios’ y objetivo prioritario

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Martín Jesús “N”, alias ‘El Tomate’, en el municipio de Nogales, Sonora. El detenido es señalado como integrante del grupo delictivo “Los Gigios” y se le considera un objetivo prioritario para las autoridades locales y federales. A través de sus redes sociales, Harfuch indicó: “En Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la @fgjesonora y @SEMAR_mx fue detenido Martín Jesús ‘N’, alias ‘Tomate’, integrante del grupo delictivo ‘Los Gigios’ e identificado como objetivo prioritario en la entidad. Está relacionado con delitos contra la salud, secuestro y cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada.” TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘El Carnal’, líder regional del CJNG, exdirector de la Policía de Tabasco y colaborador de Bermúdez Requena

OPERATIVO QUE CULMINÓ CON LA DETENCIÓN DE ‘EL TOMATE’ FORMA PARTE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que la operación fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación. En la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y SSPC, en coordinación con autoridades locales. El operativo tuvo como objetivo detener a generadores de violencia que afectan la tranquilidad de la ciudadanía, identificando a Martín “N” dentro de su zona de operación en Nogales. Durante los recorridos de reconocimiento, los efectivos marcaron el alto al detenido y aseguraron dosis de droga, con lo que se procedió a su detención. Tras ser informado de sus derechos de ley, Martín “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. Cabe señalar que, según información cruzada con las autoridades, el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada, relacionada con delitos contra la salud. APENAS 9 DÍAS ANTES, AUTORIDADES DETUVIERON A FRANCISCO ERNESTO ‘N’, OTRO INTEGRANTE DE ‘LOS GIGIOS’ Esta detención se da pocos días después de que, el pasado 21 de octubre, la Marina detuviera a otro operador clave de “Los Gigios”, identificado como Francisco Ernesto “N”. El arresto se realizó en un domicilio de la colonia Buenos Aires, en Nogales, Sonora.