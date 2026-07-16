Detienen en CDMX a presunto líder huachicolero del Edomex

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen en CDMX a presunto líder huachicolero del Edomex
    Elementos de Marina y autoridades del Estado de México lo capturaron en inmediaciones del AICM. Cortesía

David “N” fue identificado como el presunto principal líder del robo y distribución ilegal de combustible en territorio mexiquense

CDMX.- Elementos de Marina y autoridades del Estado de México capturaron en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a David “N”, identificado por las autoridades como el presunto principal líder del robo y distribución ilegal de combustible en territorio mexiquense.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio calificado, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación de la Semar, la Fiscalía del Estado de México, la Fuerza de Tarea Marina, el Grupo de Operaciones Especiales y la Policía Metropolitana de Ecatepec.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/matan-a-josue-martinez-director-de-medio-digital-en-puebla-BD22219080

De acuerdo con las autoridades, el detenido era considerado un objetivo prioritario de primer nivel en el Estado de México por su presunta participación como integrante de una organización delictiva con operaciones en los municipios de Zumpango, Tecámac y Ecatepec.

EL MAYOR OPERADOR DE ROBO DE HIDROCARBUROS

Las investigaciones lo vinculan además con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidios y el esquema de préstamos “gota a gota”, además de ser señalado como el presunto mayor operador del robo de hidrocarburos en la entidad.

La captura ocurrió en las inmediaciones del AICM, donde agentes federales y estatales ejecutaron el mandato judicial. Tras su aseguramiento, a David “N” le fueron leídos sus derechos y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, la cual definirá su situación jurídica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-ex-director-ligado-a-venta-de-plazas-docentes-en-edomex-LD22219013

El Estado de México se mantiene como una de las principales entidades afectadas por el robo de combustible debido a la extensa red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que cruza su territorio, en particular en la zona nororiente, donde históricamente han operado grupos dedicados a la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos.

TRABAJOS COORDINADOS ENTRE AUTORIDADES

La captura ocurre en medio de la ofensiva del Gobierno federal contra las redes dedicadas al huachicol.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/huachi-refineria-de-nuevo-leon-destapan-imperio-inmobiliario-de-719-millones-ligado-al-huachicol-fiscal-ED22217614

En un comunicado, la Secretaría de Marina sostuvo que el operativo forma parte de los trabajos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales para combatir a los grupos generadores de violencia y fortalecer el Estado de derecho.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Huachicol
operativos

Localizaciones


Ecatepec
Edomex
Tecámac

Organizaciones


FGE
Semar
AICM

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Solución morenista

Solución morenista
true

Sólo para estar al día...

La columna de Héctor de Mauleón difundió nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar sobre una presunta reunión con el FBI; autoridades de EU no la han confirmado.

Difunden nuevos audios de Marina del Pilar; mencionan presunta reunión con el FBI en Panamá
La presidenta señaló que el incidente del Tren Interoceánico en Oaxaca no dejó personas lesionadas y que continúan las revisiones para determinar sus causas.

Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente
El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Historia. Roberto Gómez Fernández adelantó que la próxima bioserie explorará la vida y personalidad de Don Ramón más allá de lo visto en la vecindad.

¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’
El capitán defendió el trabajo de la Albiceleste y rechazó las versiones que apuntan a supuestos favoritismos, al asegurar que el éxito de su selección es producto del esfuerzo colectivo.

‘Nadie nos regaló nada’... Messi defiende a Argentina tras su pase a la Final del Mundial 2026