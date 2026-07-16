Detienen en CDMX a presunto líder huachicolero del Edomex

CDMX.- Elementos de Marina y autoridades del Estado de México capturaron en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a David “N”, identificado por las autoridades como el presunto principal líder del robo y distribución ilegal de combustible en territorio mexiquense.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio calificado, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación de la Semar, la Fiscalía del Estado de México, la Fuerza de Tarea Marina, el Grupo de Operaciones Especiales y la Policía Metropolitana de Ecatepec.

De acuerdo con las autoridades, el detenido era considerado un objetivo prioritario de primer nivel en el Estado de México por su presunta participación como integrante de una organización delictiva con operaciones en los municipios de Zumpango, Tecámac y Ecatepec.

EL MAYOR OPERADOR DE ROBO DE HIDROCARBUROS Las investigaciones lo vinculan además con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidios y el esquema de préstamos “gota a gota”, además de ser señalado como el presunto mayor operador del robo de hidrocarburos en la entidad. La captura ocurrió en las inmediaciones del AICM, donde agentes federales y estatales ejecutaron el mandato judicial. Tras su aseguramiento, a David “N” le fueron leídos sus derechos y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, la cual definirá su situación jurídica.

El Estado de México se mantiene como una de las principales entidades afectadas por el robo de combustible debido a la extensa red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que cruza su territorio, en particular en la zona nororiente, donde históricamente han operado grupos dedicados a la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos. TRABAJOS COORDINADOS ENTRE AUTORIDADES La captura ocurre en medio de la ofensiva del Gobierno federal contra las redes dedicadas al huachicol.

En un comunicado, la Secretaría de Marina sostuvo que el operativo forma parte de los trabajos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales para combatir a los grupos generadores de violencia y fortalecer el Estado de derecho.

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